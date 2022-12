Inboedel hotel La Réserve in Knokke-Heist te koop

Altijd al gedroomd van een interieur zoals in een hotel? Tijd om je slag te slaan, tenminste als je liefhebber bent van de stijl van het bekende hotel La Réserve in Knokke-Heist. De spullen moeten weg omdat de geplande renovatiewerken binnenkort starten. Het hotel houdt vanaf vrijdagavond een online openbare verkoop van de hele inboedel van de gelijkvloerse verdieping. “Volgende donderdag plannen we een kijkdag”, zegt hotelmanager Mathieu Maertens.

Het hotel opende in 1948 de deuren en werd altijd geassocieerd met luxe. Decennialang was het bekend als vakantiebestemming voor internationale sterren als Frank Sinatra, Edith Piaf en Jacques Brel. Het hotel telt 110 kamers, een wellnesscentrum op de zesde verdieping, een restaurant, bar en zelfs een kapsalon. Met de overname van de twee ambitieuze ondernemers, wordt de lat nóg hoger gelegd.

Marc Coucke

Het was groot nieuws, midden augustus 2021: Marc Coucke en Bart Versluys zetten hun schouders onder het prestigieuze hotel La Réserve in Knokke-Heist en lieten meteen hun ambities blijken. “We willen er opnieuw het paradepaardje van de kust van maken”, zegt Coucke. De ultieme ambitie? Een vijfsterrenhotel. Daarvoor maken de twee ondernemers enkele miljoenen vrij.

Renovatiewerken gaan uiteraard samen met vernieuwing. Net om die reden is vanaf vrijdagavond 16 december een openbare verkoop van de inboedel van de gelijkvloerse verdieping van het hotel. De stoelen, tafels, keukengerief, lampen, bestek, borden … Je kan het allemaal in huis halen.

Tweetal maanden dicht

“Op donderdag 22 december tussen 14 en 17 uur is er een kijkdag voorzien voor de geïnteresseerden”, zegt hotelmanager Mathieu Maertens.

“Op 9 januari moeten de kopers hun spullen ophalen. Daarna gaat het hotel voor een tweetal maanden dicht, zodat we de eerste fase van de renovatiewerken op de gelijkvloerse verdieping kunnen aanvatten. De werken zijn té ingrijpend om open te blijven. Het zou simpelweg niet mogelijk zijn om de service te bieden die we willen.”

In een latere fase worden de kamers en andere ruimtes aangepakt. (MM)