Impact gespreide vakantieregeling blijft beperkt in Blankenberge: “Geen significante veranderingen in de boekingspatronen”

De gespreide vakantieregeling lijkt weinig extra impact te hebben op het toerisme in Blankenberge. Schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open Vld) deed een rondvraag bij de logiessector.

“De meeste boekingen in de nieuwe meivakantie liggen in de weekends, waarbij het verlengd weekend van 1 mei bijna volledig volzet was, een echt topweekend. Ook het komende weekend van 6 en 7 mei werden al veel logiesreserveringen gemeld, mede dankzij de Tweedaagse Voettocht waarvoor al bijna 3.000 inschrijvingen zijn genoteerd”, klinkt het.

Nieuwe meivakantie

Tijdens de week is het dan weer vrij rustig, met matige boekingen. “De paasvakantie was door het uitblijven van de Waalse toeristen minder succesvol tegenover andere jaren. De immokantoren bevestigen deze trend. De nieuwe meivakantie lijkt deze trend niet echt te doorbreken, al zijn er toch wel heel wat dagjestoeristen”, aldus De Klerck.

Het lentezonnetje zorgde voor volle terrassen en beachbars. “Sea Life Blankenberge spreekt van meer Franstalige bezoekers, maar een overrompeling blijft uit. En ook in het Infopunt Toerisme is er geen stormloop, wel iets meer Franstalige toeristen dan anders en bezoekers afkomstig uit Nederland en Duitsland. We zien geen significante veranderingen in de boekingspatronen door de gespreide vakantieregeling. Al zijn er door de spreiding wel meer toeristen over de beide vakantieperiodes. De meeste boekingen liggen nog steeds in het weekend en doordeweeks is het rustiger.”

Horecapersoneel

De schepen voegt er nog aan toe dat het voor de horeca niet evident is om voldoende personeel te vinden. In Blankenberge is het nu uitkijken naar een mooi verlengd hemelvaartweekend met de Havenfeesten. “Ook het pinksterweekend ziet er veelbelovend uit”, klinkt het.