Van zaterdag 15 juli tot en met zondag 30 juli is IJzerfun opnieuw de hotspot van Roesbrugge en omstreken.

Ontdek een uniek stukje oase langs de IJzer, trek het water in met een kano, kajak of pedalo, geniet van de zon, randanimatie en een lekkere snack of verfrissende dorstlesser. Plezier op en aan het water vormen de ideale combinatie om ook van deze IJzerfun opnieuw een topeditie te maken.