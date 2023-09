Ieperse verenigingen krijgen de kans om gratis een van de kerstchalets te bemannen

Centrummanagement Ieper vzw en de stad Ieper bieden Ieperse verenigingen de kans om deel te nemen aan ‘Kerst in Ieper’. Drie chalets zullen gratis ter beschikking gesteld worden aan verenigingen die een originele activiteit of creatieve invulling willen geven aan de kerstmarkt.

“We willen van Kerst in Ieper een onvergetelijk evenement maken voor alle inwoners van Ieper en bezoekers van de stad. Met de nieuwe toevoegingen aan het programma, zoals het Huis van de Kerstman, twee gezellige almhutten en de ijspiste, willen we de feestelijke sfeer in de stad nog verder versterken. Het aanbieden van kerstchalets aan lokale verenigingen is een manier om hen te ondersteunen en hen de kans te geven om iets extra’s te verdienen. We hopen dat veel verenigingen zich zullen aanmelden”, zegt schepen van economie en toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper).

Hoe aanmelden?

Elke Ieperse vereniging krijgt de kans om volledig gratis één weekend (van vrijdagavond tot zondagavond) een kerstchalet uit te baten. De kerstchalets kunnen worden gedeeld met een andere Ieperse vereniging. De stad Ieper en het Centrummanagement zorgen voor de kosten en de aankleding van de chalets. De beschikbare weekends zijn: 1, 8, 15, 22 en 29 december 2023.