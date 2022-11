Hoteluitbaters overwegend positief over toerisme vlak voor 11 november: “Britten keren stilaan terug, ondanks brexit”

Voor het eerst in twee jaar is er nog eens een ‘normale’ – lees: coronavrije – wapenstilstandsherdenking in Ieper op 11 november. Terwijl corona de Britten in 2020 en 2021 op hun eiland hield, zeggen logiesuitbaters dat ze stilaan terugkeren naar de kattenstad, al is het nog niet zoals vroeger. Goed nieuws is wel dat andere nationaliteiten de Westhoek ontdekken als bestemming. Zo komen er de laatste tijd ook Noren, Zweden en Denen.

Voor de Ieperse logiesuitbaters is november een topperiode door de herdenking van Wapenstilstand. Vooral herdenkingstoeristen uit Groot-Brittannië en de andere Commonwealthlanden zakken in deze tijd van het jaar af naar de Westhoek, maar de afgelopen twee jaar hield de coronapandemie veel van die internationale toeristen thuis.

Afwachtende houding

Nu de coronastorm is gaan liggen, hopen veel toeristische ondernemers dat de Britten weer massaal naar Ieper zouden komen, maar de grote toevloed blijft voorlopig uit. “We zien stilaan de Britse toeristen terugkeren, maar het is nog niet op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis”, zegt de voorzitter van Horeca Ieper Jurgen Crombez. “Sommige horeca-ondernemers zeggen dat het te langzaam gaat, maar ik kan niet klagen. Er zijn veel Britten in Ieper momenteel. Ons hotel zit in ieder geval vol tijdens de periode rond 11 november en ook de zomer was top. Ik krijg zelfs aanvragen van Britse scholen die ik moet weigeren, omdat er geen plaats meer is.”

Een gelijkaardige teneur horen we bij Elodie Delplace, die in de Rijselstraat Main Street Hotel uitbaat. “De Britse toeristen keren tijdens de week maar geleidelijk aan terug, maar voor 11 november zijn we wel volgeboekt. Ook de zomer was goed. Er waren wel buitenlandse toeristen, maar nog niet zoals vroeger. Het is met ups en downs. Ik heb nu wel veel Fransen en Belgen die met de coronaperiode kwamen en die nu terugkeren. Vanaf september voelde ik wel dat er meer Britten kwamen dan in de echte zomermaanden. Maar het merendeel zijn toch lastminuteboekingen. Je merkt dat de mensen meer afwachten.”

Stefaan Vanderstraete van Menin Gate Group Accommodations moet het vooral van groepsreizen en scholen hebben. Hij werd dan ook uitzonderlijk zwaar getroffen tijdens de coronacrisis, maar nu recht hij stilaan zijn rug. “Het ziet er hoopgevend uit”, zegt Stefaan. “Ik denk dat we weer vertrokken zijn. Het heeft maanden geduurd voordat alles weer stabiliseerde, en het is nog niet zoals vroeger. Maar ik denk dat, als er geen verrassingen uit de kast vallen, er in 2023 herstel mogelijk is en we opnieuw aan 90% van onze normale business kunnen geraken.”

Brexit

Vlak voor de zomer was er lichte paniek onder de Ieperse hoteluitbaters, omdat de Britten die naar het Europese vasteland wilden reizen door de brexit geconfronteerd werden met administratieve rompslomp en lange wachtrijen. Die situatie is wel verbeterd. “De scholen en touroperators hebben een nieuwe methodiek gevonden om zonder al te grote problemen naar het vasteland te komen”, zegt Stefaan Vanderstraete.

“Ik hoor van veel gasten dat ze helemaal niet gecontroleerd werden”, zegt ook Ruth Decramer van Albion Hotel. “Ik denk dat het wegblijven van de Britten eerder een financiële oorzaak heeft en dat het een stuk duurder geworden is voor hen. De mensen die willen komen, houden er echter geen rekening mee dat het duurder is of dat ze een papier meer moeten invullen. Zo is mijn hotel rond 11 november voor 85 à 90% gevuld met Britten.”

De toeristische ondernemers beseffen dat ze met de Britse herdenkingstoeristen een heel trouw publiek hebben. “Veel van de Britten die Ieper bezoeken zien dat als een jaarlijkse gewoonte en ze willen die traditie niet doorbreken”, zegt Jurgen Crombez. “Dat voelen we wel. We waren initieel bang dat ze ons zouden vergeten, omdat ze twee jaar niet konden komen, maar we zien toch het tegenovergestelde.”

Gastvrije stad

Dat er veel terugkeertoerisme is, dankt Ieper wellicht ook aan de goeie kwaliteit van het toeristische aanbod. “Het is niet toevallig dat Ieper in 2021 op Booking.com verkozen werd tot meest gastvrije stad van België”, zegt Ruth Decramer. “Als je kijkt naar de scores van de hoteliers en B&B’s, dan kun je niet anders dan besluiten dat de kwaliteit heel goed is.”

“De samenwerking tussen de horeca-ondernemers onderling is ook heel goed”, vult Jurgen Crombez aan. “Ik zit bijvoorbeeld ook in het bestuur van Horeca Vlaanderen en daar zien ze het aantal leden lichtjes dalen, maar in Ieper is dat in stijgende lijn. Dat wil zeggen dat de sfeer goed zit. We hebben veel jonge gasten die geëngageerd zijn. Veel mensen zijn in de coronaperiode creatief geweest en nu zie je dat daarvan de vruchten kunnen geplukt worden.”

Opvallend dat ook Scandinavische landen Ieper voor het eerst ontdekt lijken te hebben

De meeste logiesverstrekkers zijn dus hoopvol, al zijn er heel wat valkuilen en uitdagingen. “De inflatie, de hoge energiefacturen, de brandstof voor de bussen, de krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende interesten van de leningen. Wij kunnen dus niet anders dan de prijzen te verhogen met tien procent en weten dan nog niet of dat zal volstaan”, aldus Stefaan Vanderstraete.

“2023 ziet er voorlopig heel goed uit”, klinkt het positief bij Ruth Decramer. “Al blijf ik hout vasthouden. 2020 ging ook een boerenjaar worden. Ik durf niet meer zeggen dat het een topjaar wordt… Op zich valt het nu heel goed mee. Er is de crisis, maar onze bezetting blijft zeer goed en ik hoor dat ook van collega’s. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat het toch een meer welstellend publiek is dat de reis richting Ieper onderneemt.”

Nieuwe nationaliteiten

De Britse markt blijft dus belangrijk, maar de Ieperse toeristische sector ziet ook de interesse van andere markten toenemen. “De Nederlanders vinden het blijkbaar heel leuk in Ieper”, meent Stefaan Vanderstraete. “Ze kwamen al voordien, maar we hebben nu toch nieuwe groepen en nieuwe scholen die ons gevonden hebben en die heel graag komen. “Duitse touroperators komen ook in beweging. Wat ons ook een beetje verrast heeft, is de eerste Zweedse groep die vorig weekend in ons jeugdhotel neerstreek, en ze komen al terug in juni. Voordien hadden we al eens een aantal Noorse groepen gehad. We zijn dan ook volop aan het inzetten op diversificatie.”

“Het is niet helemaal als voorheen, maar we zitten wel op de goeie weg”, zegt Ruth Decramer. “Ieper kan niet zonder zijn Britten. Het is wel goed dat we door covid andere doelgroepen ontdekt hebben, of beter: andere doelgroepen hebben Ieper ontdekt. Voornamelijk Nederlanders en Belgen. Vrij opvallend: ook de Scandinavische landen. Noorwegen, Denemarken, Zweden… dat is niet groot in percentages, maar toch een goed signaal. Ik weet dat dit een algemene trend is die door Westtoer opgemerkt werd.”