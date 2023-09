Hotels aan zee doen gouden zaken: amper nog een kamer vrij

De eerste volle week van het schooljaar was het puffen en zweten geblazen: met temperaturen tot boven de 30 graden dromen we weer massaal van tropische stranden en verfrissende cocktails. Het mag dan ook niet verbazen dat de hotels aan zee, met Oostende op kop, nagenoeg volledig volgeboekt zijn. Ook hotel Astoria in De Haan is deze week volgeboekt.

Juli was nat, augustus met perioden iets beter, maar het ziet ernaar uit dat september misschien wel nog de mooiste zomermaand zal worden. Al de hele week lang kunnen we genieten van zonovergoten dagen en dat zal dit weekend niet anders zijn. Vanaf dinsdag zal het kwik weer gevoelig dalen, maar de zon blijft volgens de huidige voorspellingen wel grotendeels van de partij.

Nieuws dat als muziek in de oren klinkt van Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust: “Het prachtige weer was voorspeld, en dat heeft zich rechtstreeks vertaald in een pak extra boekingen. Bijna alle hotels in Oostende zijn volzet voor dit weekend, en ook de afgelopen dagen zat het al goed vol. Mensen hebben de zon gemist, zoveel is duidelijk”, glimlacht de uitbater van Hotel Europe in Oostende.

“September is normaal een seniorenmaand, nu zien we ook veel studenten”

“Doorgaans is september een beetje de seniorenmaand voor ons, maar we merken dat er nu ook heel wat studenten over de stranden wandelen en overnachtingen boeken. De tweede zit is voorbij en de zon schijnt: wat kun je nog meer wensen?”,lacht hij. “Restaurants hebben het dan weer graag iets frisser, toeristen blijven liever op het strand voor een snelle hap in deze temperaturen. Maar zij waren dan wél weer gebaat bij het kwakkelweer in juli, dus nu is iedereen tevreden. Hopelijk blijft het de rest van de maand ook droog, maar hoe dan ook is dit een mooie afsluiter van het zomerseizoen aan de kust.”

Boelens geeft nog mee dat er overal personeel genoeg is om alle zonnekloppers op hun wenken te bedienen.

Veilig zwemmen

Bij Toerisme Oostende zijn ze ook in hun nopjes. “Natuurlijk is het fijn om alle toeristen zo te zien genieten op onze dijken en de terrasjes. Of we qua aantal bezoekers de topdagen van in augustus zullen overschrijden? Dat betwijfel ik, maar je weet nooit. Ik voorspel in elk geval dat er de komende dagen heel wat volk vanuit het binnenland zal afzakken naar Oostende, dat zien we vaker gebeuren wanneer het warmer dan 30 graden wordt. Dan komen ze bij ons verfrissing opzoeken”, meent woordvoerster Margot Neyskens. “Afkoelen in de zee zal zeker kunnen, er zijn nog vier reddingsposten actief. Maar doe het alsjeblieft veilig. Mensen blijven de gevaren van de zee onderschatten, met drastische gevolgen als resultaat. Ook al is het druk: blijf in de bewaakte zones en let op elkaar.”