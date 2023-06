Herontdek de postkaartdorpjes Lissewege en Damme

Twee polderdorpen op een boogscheut van elkaar. In Damme en Lissewege kom je er moeiteloos achter dat je het goede van toen perfect kunt mixen met het leuke van nu. Dorpsgeluk met hopen dus.

Tussen Brugge en de Kust, in Le plat pays dat Jacques Brel zich al zingend toe-eigende, bevinden zich twee postkaartdorpen, te bijzonder om alleen maar rap, ‘en passant’ te bezoeken. Want er is niet alleen die bevoorrechte ligging, op fietsafstand van werelderfgoedstad Brugge én het strand, Damme en Lissewege baden ondanks hun bescheiden toeristische status ook volop in het échte dorpsleven. Hoewel deze olijke tweeling slechts door ‘ochere’ 10 kilometer gescheiden wordt, en ze allebei uitpakken met witgekalkte huizen en een kerktoren zonder spits, zijn beide dorpen niet inwisselbaar. Elk dorp heeft zijn eigen karakter. Zo gaat dat in de polders. Want tien kilometer is een andere wereld als je hier wind tegen hebt.

Fluisterende populieren

In Lissewege lijkt het middeleeuwse gefluister van tempeliers en monniken in de muren van die 13de-eeuwse Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk vervat. Al wie een voet in het dorp zet, vraagt zich sowieso af hoe dit minidorp zich zo’n kathedraal van een kerk kon permitteren. Enter een mirakelbeeld dat de plek liet uitgroeien tot bedevaartsoord, een stop op weg naar Santiago de Compostella. En die bedevaartroute werd door ridderlijke Tempeliers bewaakt. Die orde liet, zo wordt gefluisterd, het bescheiden kerkje vervangen door dit majestueuze exemplaar.

“Dit zijn geen verlaten, kartonnen spookdorpen. Integendeel. Deze polderdorpen floreren”

De Damse Vaart, die Damme zo elegant in tweeën rijgt, werd dan weer op vraag van Napoleon aangelegd. De kleine Franse krijgsheer kon de Noordzee niet meer op en wou koste wat het kost een verbinding tussen Duinkerke en Antwerpen, zijn twee oorlogshavens. Bij gebrek aan lokale arbeiders werden er Spaanse krijgsgevangen aan het werk gezet die in 1811 onder dwang begonnen te graven. Die lieflijke Damse Vaart, veertien kilometer lang en geroemd voor zijn eindeloze rij fluisterende populieren, was dus niet altijd een oord vol peis en vree.

Lissewege. © Johan De Meester Johan De Meester

Harmonieuze lieflijkheid

De tijd lijkt geen vat op deze olijke tweeling te hebben. Geen lelijke neonreclames, geen ontsierende nieuwbouwwoningen, geen krakkemikkige leegstand. Alleen maar harmonieuze lieflijkheid met een randje van kromgebogen knotwilgen. En toch zijn dit geen verlaten, kartonnen spookdorpen. Integendeel. Deze polderdorpen floreren. In Damme hebben foodies opties zat. Michelinrestaurant De Zuidkant, microbrouwerij Mout of De Siphon, dé klassieker met een stamboom.

In Lissewege installeer je je in Café Den Ouden Toren, pal naast die oude toren, om te zien hoe klokslag 10 na 10 de eerste habitué binnenloopt. Al wie arriveert, doet dat met een vrolijke goeiemorgen. Van de twee bejaarde vriendinnen die bijkletsen boven een huisgemaakte picon, tot Raf die zijn krant komt lezen en nog voor hij neerzit al een koffie voorgeschoteld krijgt. ‘Godverdomme, dat is klappen Freddy.’ De gebroeders Stael, de uitbaters van deze stek, kennen hun pappenheimers. Even proeven van dat échte dorpsleven dus. Wedden dat het je meer deugd doet dan een goedkope all-in?

Drie keer bijzonder logeren in Damme

1. Opa Ben

Deze vakantiewoning voor 12 à 16 pakt uit met heldere ruimtes, afgewerkt met leempleister, die uitkijken op de heerlijke tuin. Een etage hoger 6 kamers, 3 badkamers en tal van goed ingerichte hoekjes en kantjes. Buiten ontdek je elegante borders rond het terras, een loungehoek met petanquebaan en een uitgekiende plantenmix die het hele jaar bloeit. En dat op een boogscheut van het Leopold- en Schipdonkkanaal.

Vanaf € 450/nacht, http://www.opaben.be

© Stefanie Faveere

2. Maïsterplan

Een boerderij met 7 generaties familiegeschiedenis en een jong stel dat voor een frisse wind zorgt. In Maïsterplan kom je verdwalen, barbecueën én logeren. Her en der duiken immers goed verborgen glamping tenten en een tiny house op. Mini-erfjes in het groen, alleen te bereiken via een geheim pad. Ongestoord genieten dus, strobalen beklimmen, smullen van een hoeve-ijsje en mee op boerderijtour.

Vanaf € 109/nacht, http://www.maisterplan.be

3. La Damme

Vanuit je luie zetel of vanop het terras in de ommuurde tuin van deze vakantiewoning voor 12 kijk je uit op het stadhuis van Damme waar elk jaar opnieuw ooievaars resideren. Je logeert dus pal in het centrum. Naast een heldere open keuken vind je hier ook twee salons met daar tussenin de eetkamer. Plek zat dus. Je hoeft elkaar dus nooit voor de voeten te lopen.

Vanaf € 1.200/weekend, http://www.ladamme.be