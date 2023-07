Heksenstad Nieuwpoort in de ban van Jeanne Panne

Van vrijdag 7 tot zondag 9 juli is Nieuwpoort helemaal in de ban van Jeanne Panne, die in 1650 als heks stierf op de brandstapel.

In de Heksenstad word je teruggeflitst naar het Nieuwpoort in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Er is een ambachtenmarkt, in de beiaardtoren kan je de beul aan het werk zien met zijn foltertuigen en nog zoveel meer. Het spannende avondspektakel Jeanne, het verhaal van een heks met Maaike Cafmeyer in de hoofdrol, vertelt het leven vol zwarte sneeuw, list en bedrog, ziekte en doodslag van Jeanne Panne.