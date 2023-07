Grootste kunstwerken voor kenners van 7 tot 77 jaar

Vanaf 16 juni kunnen kinderen en volwassenen in de Visserijschool in Knokke-Heist kennis maken met de grootste kunstwerken van de wereld op een originele manier.

‘Great Art for Great Kids’ is een expo geïnspireerd op de succesvolle boekenreeks Grote Kunst voor Kleine Kenners van Belgische illustratrice en schrijfster Thaïs Vandereyden. Voor een keer nemen dieren de rollen over van de figuren van beroemde schilderijen. Of het nu panda’s, biggetjes, ijsberen of nijlpaarden zijn, een complete zoo staat in de spotlights in deze expo.