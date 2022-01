Gratis cursus gastheerschap voor toeristische ondernemers Zwinstreekgemeenten

De Zwinstreekgemeenten – Knokke-Heist, Sluis, Damme, Maldegem, Sint-Laureins – en de Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen, slaan samen met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid de handen in elkaar en organiseren een gratis Gastheerschap-cursus voor toeristische ondernemers.

Alle winkels in de handelskernen, hotels, horecazaken, fietshandelaars, stranduitbatingen, gidsen, taxi’s, kunsthandelaars… zijn welkom om deze cursus te volgen.

Vier dagdelen

Wat maakt de Zwinstreek bijzonder en wat valt er allemaal te beleven? Hoe kun je je kennis vertalen naar concrete producten, diensten of arrangementen voor je gasten? En hoe kun je bijdragen aan de promotie van de streek?

De cursus Gastheer van de Zwinstreek bestaat uit vier dagdelen boordevol informatie en interactie. Je verdiept je in het ontstaan en de unieke aspecten van de Zwinstreek door middel van excursies, gastsprekers en opdrachten.

Netwerkbijeenkomsten

Na de cursus wordt contact gehouden via netwerkbijeenkomsten om samen verder te bouwen aan de gezamenlijke promotie en beleving van de Zwinstreek. Dankzij financiële steun van de Zwinpartners is deelname gratis. De cursus wordt dit voorjaar gegeven, exacte data volgen.

Door je kennis uit te breiden over het volledige toeristische aanbod van de streek, kan je je klanten beter verder helpen en je klanten een betere service verlenen.

Officieel certificaat en gevelbord

Je ontvangt een officieel certificaat en gevelbord en wordt in alle communicatie vermeld als gastheerschapspunt. Dat biedt als extra opportuniteit dat je een nieuw klantenpotentieel kunt aanspreken.

Daarnaast word je ook voorzien van promomateriaal, een folderdisplay, en je bent steeds als eerste op de hoogte van alle nieuwe toeristische initiatieven.

Het gastheerschapsnetwerk is een initiatief van de gemeenten Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laurens en Sluis en is bedoeld om de gastbeleving te vergroten.

Authentieker en gastvrijer

“Onze verblijfsaccommodaties, theetuinen, restaurants, winkels, strandpaviljoens en boerenbedrijven met agrotoerisme ontvangen ieder jaar veel gasten. Wie zelf op vakantie of ergens op bezoek is, weet uit ervaring dat het leuk is om interessante weetjes uit eerste hand te horen”, luidt het.

“Een enthousiaste receptiemedewerker die tips met je deelt, is vele malen persoonlijker, authentieker en gastvrijer dan informatie die je in een folder of op internet leest.”