Goede toeristische uitzichten voor Zonnebeke

Op een bijeenkomst met Horeca-Zonnebeke werden door de nieuwe schepen van toerisme Joachim Jonckheere de toeristische troeven voor het komend jaar voorgesteld. “We zetten volop in op een mooi toeristisch aanbod en versterken de logies met gratis Westhoek voordeelpassen”, aldus schepen voor toerisme Joachim Jonckheere.

“Een nieuwe huisstijl brengt een frisse wind met zich mee. Zo zal je binnenkort de nieuwe gemeentelijke vlaggen op de marktpleinen zien verschijnen en werden alle toeristische brochures in een nieuw jasje gestopt. Eind deze zomer wordt de nieuwe website realiteit en zal het voor bezoekers nog makkelijker zijn om hun bezoek aan Zonnebeke vorm te geven.”

De Eerste Wereldoorlog blijft levendig gehouden. Met ANZAC-Day op 25 april, de herinnering op 10 en 11 november blijft de gemeente samen met haar partners op verschillende momenten de gesneuvelden herinneren.

Nieuw

Deze zomer zet de dienst toerisme de eerste stappen richting de ontwikkeling van een toeristische hotspot aan de parking van het Polygoonbos en een nieuwe kindvriendelijke heksenwandeling die de jongsten onderdompelt in de Beselaarse hekenfolklore.

“Het aanbod zaken werd voor 2022 uitgebreid met vakantiewoningen Akkerland in Zandvoorde voor 6 personen, ’t Hov in Passendale voor 20 personen en de Sint-Antoniushoeve in Zonnebeke voor 16 personen. Deze laatste biedt sinds kort ook de Antoniusscooters aan voor 10 personen”, aldus de schepen

Wandelen

Zonnebeke zet in op wandelingen en zoektochten waarbij bezoekers te voet of met de fiets de gemeente verkennen. Zowel families met jonge kinderen, tieners als volwassen kunnen er zeker op uit. Op tijd en stond komt men een terrasje tegen waar zijeven halt kunnen houden. Nu kan je al terecht in Zonnebeke voor de wandeling ‘Dwalen met Verhalen (+3j) en ontdek je het Kasteeldomein met de Fotowandelzoektocht ‘Het Kasteeldomein anders bekeken (+7j)’.

Op 17 september organiseert de gemeente in samenwerking met de Drevestappers en Wandelsport Vlaanderen de Western Front Trail. Er is keuze tussen een traject van 10, 38, 65 en 85 km lang.

Feestzomer

De Zonnebatjes bijten de kop af met een zeer mooi programma op 3,4 en 5 juni waarbij zij reeds toe zijn aan de 17 de editie van hun schlagerprogramma op zaterdag. In de zomer kun je dan weer terecht in het Kasteeldomein want Zonnebeke slaat de handen in elkaar met Parkies die maar liefst 7 optredens organiseert op de evenementenweide.

Deze gratis optredens brengen heel wat nieuwe en gekende artiesten naar de gemeente. Op 3 september gaat ‘Zonnebeke Feest’ door waarbij de kermis van Zonnebeke aangevuld wordt met een foodtruck festival in het Kasteeldomein.

(NV)