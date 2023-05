“Geen overrompeling, wel extra bezoekers door lentevakantie”

De hotels in Oostende zagen hun bezetting de voorbije twee weken tot 20 procent stijgen dankzij de nieuwe Waalse meivakantie. Sinds dit jaar zijn er in België verschillende vakanties voor het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs. De nieuwe vakantie blijkt alvast een succes. “Het was geen overrompeling, maar de spreiding is een goede zaak voor de horeca.”

Met het verlengde weekend van 1 mei ging meteen voor het eerst de nieuwe vakantieperiode voor Franstalig België in. De hotels noteerden een topbezetting van meer dan 90 procent tijdens het eerste weekend. Deze trend zette zich verder naar de rest van de vakantie, want ook op weekdagen noteerden de hotels een grotere bezetting, met een stijging van ruim 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat liet Toerisme Oostende weten.

Ook bij de brasseries was die stijging merkbaar. Voor de start van de vakantie was er enige ongerustheid over het tekort aan personeel. In deze periode hebben de jobstudenten immers geen vakantie, waardoor het moeilijk is om extra personeel in te schakelen op topdagen. Dat bleek op veel plaatsen echter geen groot probleem door het kwakkelweer.

Twee keer extra

“We hadden het in de paasvakantie niet super druk en nu ook niet, maar er waren wel meer bezoekers dan normaal in deze periode. Ik vind die spreiding wel een goede zaak. Anders hebben we bij mooi weer twee topweken in de paasvakantie, maar als je zaak vol zit, zit het vol. Nu hebben we twee keer extra bezoekers. We ebben ondanks het slechte weer dan ook redelijk gedraaid de voorbije twee weken door de Franstalige klanten. Door de slechte weersvoorspellingen bleef de grote massa uit, maar de mensen die al geboekt hadden, zijn sowieso naar de kust gekomen en willen dan ook genieten”, vertelt Martine Lesaffre van Leffe Beach op de zeedijk van Mariakerke.

Volgens Bart Boelens was er een gezellige drukte aan de kust. “De paasvakantie was niet denderend door het weer, maar de lentevakantie heeft dat toch enigszins gecompenseerd. Er was weliswaar geen overrompeling. Ik heb dan ook niet opgevangen dat er een tekort is geweest aan personeel”, aldus de voorzitter van Horeca Middenkust.

Campagnes

Toerisme Oostende is alvast positief. Er wordt hier sterk ingezet op spreiding en dit voorjaar pakken ze ook uit met een grote online campagne in Wallonië, waarbij tv-presentatrice Sandrine Corman samen met haar gezin verschillende activiteiten toont voor families met kinderen in Oostende. “We investeren toeristisch sowieso al in Franstalig België, via sociale media en een nieuwsbrief die een ruim aantal Oostende-fans bereikt. Dit versterken we nu met doelgerichte campagnes in de aanloop naar de vakanties om dit positieve verhaal door te trekken in de toekomst”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).