Geen extra steun voor toerismesector

Er komt geen vervolg van het Stimulusprogramma om toeristische ondernemers te ondersteunen in de heropstart na de coronapandemie. Dat vernam Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V) van de minister voor Toerisme. De middelen bleken bij de vorige editie nochtans ontoereikend te zijn. “Zuur voor de vele aanvragers die vorig jaar naast de financiële steun grepen”, stelt Loes.

Het Stimulusprogramma was een initiatief van de Vlaamse Regering om de toerismesector financieel te ondersteunen bij hun heropstart na de vele lockdowns. Vooral in onze provincie lokte de oproep veel reactie uit: maar liefst 429 toeristische verblijfplaatsen en attracties dienden een aanvraag in, de helft van het totaal aantal steunaanvragen in Vlaanderen.

Slechts 1 op 4 goedgekeurd

Al snel bleken de voorziene middelen, 30 miljoen euro voor heel Vlaanderen, ontoereikend om iedereen een positief antwoord te geven. Uiteindelijk werden in slechts 1 op 4 West-Vlaamse dossier goedgekeurd, goed voor ruim 13 miljoen euro. Daarmee heeft onze provincie wel de meeste steun binnengehaald. Over heel Vlaanderen werd er slechts op 32 procent van de aanvragen ingegaan, wat uitkomt op 272 dossiers.

De minister zou een Stimulusprogramma 2.0. kunnen uitschrijven, zoals Westtoer voorstelt. Maar voorlopig zijn daar geen plannen voor…

De bedoeling was dat ondernemers het steunbudget zouden gebruiken om investeringsprojecten te realiseren. Er waren heel wat mensen die reeds bezig waren met opknapwerken toen ze te horen kregen dat ze toch geen tegemoetkoming zouden ontvangen. De provincie West-Vlaanderen probeerde dit gat te dichten met eigen budget en deelde zo nog eens 2 miljoen euro uit, opnieuw het hoogste bedrag van alle Vlaamse provincies. Ook Stad Brugge maakte extra middelen vrij.

Evaluatie

Toch kon niet iedereen op een extra centje rekenen. “Het is zuur voor de vele aanvragers die naast de Stimulussteun grepen,” stelt Loes Vandromme. “De minister zou een Stimulusprogramma 2.0. kunnen uitschrijven, zoals Westtoer voorstelt. Of ze kan de overgebleven dossiers screenen en gerichte ondersteuning bieden aan de aanvragers om de plannen alsnog te helpen realiseren. Of ten minste de nodige begeleiding bij heropstart moeten voorzien.”

Zuhal Demir (N-VA) beloofde eind dit jaar een evaluatie van het Stimulusprogramma te houden en wil daarbij bekijken hoe het bestaande steuninstrumentarium kan geoptimaliseerd worden.