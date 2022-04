Gaat legendarische velodroom z’n laatste seizoen in in Blankenberge?

Dat zijn Lustige Velodroom z’n laatste seizoen ingaat, wil Thierry Monbaliu niet met zoveel woorden gezegd hebben, maar er zou wel interesse zijn voor overname. “Alleen moet het volledige plaatje daarvoor wel goed zitten, en dat is niet zo evident”, aldus Thierry, die ook naar het buitenland kijkt.

De legendarische wielerpiste met de gekke fietsjes gaat al bijna negentig jaar mee, maar binnenkort zou volgens uitbater Thierry Monbaliu het liedje wel eens uit kunnen zijn. Of toch althans in Blankenberge, want er zou belangstelling zijn vanuit het binnenland.

Geen realistische scenario’s

“Toen ik mijn piste vorige zomer te koop zette, kwam daar meteen heel wat reactie op. Zeker tien kandidaat-overnemers hebben er zich toen gemeld, alleen: geen enkel scenario was realistisch”, aldus Thierry. Want de gekke fietsjes overnemen, dat houdt toch een en ander in.

“Om te beginnen moet je die piste en de fietsjes in de wintermaanden ergens kunnen stockeren. Daarnaast moet je ook een beetje een manusje-van-alles zijn, én de clown kunnen uithangen op de piste. Dat is allemaal niet zo evident”, klinkt het. Er zouden op dit moment meerdere gegadigden zijn, maar volgens Thierry is er voorlopig maar één bij wie hij echt een goed gevoel heeft.

Allicht zal het dus allemaal zo’n vaart nog niet lopen. “Die ene kandidaat – iemand uit het binnenland – zou wel een mooi verhaal kunnen worden. De kans bestaat dus effectief dat dit mijn allerlaatste seizoen wordt. Maar voor hetzelfde geld wordt het niks en zing ik het tóch nog een paar seizoenen uit”, nuanceert hij. Hooguit wil Thierry het dan nog blijven doen tot zijn zestigste, zegt hij. Hij is er nu 57.

Minder winstgevend

Dat hij zijn attractie wil verkopen, heeft er overigens ook mee te maken dat zijn piste elk jaar minder winstgevend wordt. “Er is de laatste tien jaar zoveel concurrentie bijgekomen op het strand, dat het stilaan echt niet meer leefbaar is. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn velodroom graag in Blankenberge honderd jaar zou zien worden, maar dat zie ik alleen gebeuren als het stadsbestuur de piste wil overnemen”, klinkt het.

En de kans dat dàt gebeurt, lijkt zo goed als onbestaande. “Als er al een Blankenbergse kandidaat-koper zou zijn, willen wij gerust eens praten over de concessie. Maar de piste als stad overnemen? Dat is uitgesloten”, stelt burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

“Waar zouden we de piste in de winter moeten stockeren? Wie gaat ze onderhouden? Het zou ons een bom geld kosten, en het is ook helemaal geen taak van een lokale overheid om zo’n toeristische attractie uit te baten. Natuurlijk zou ik het jammer vinden als de velodroom straks uit Blankenberge zou verdwijnen. Het is een stukje van ons DNA. Maar denk je dat ze in Brugge de bootjes zouden overnemen, mochten die morgen plots beslissen om ermee te stoppen?”

Investeren in toerisme

Het thema van de overname werd intussen ook politiek gerecupereerd. “Het is al jaren geweten dat de uitbater van de velodroom het moeilijk heeft. Het is een intensieve job, de winstmarges zijn klein – zeker in vergelijking met de andere concessies op het strand. Toen de uitbater mij als burgemeester hierover aansprak, heb ik hem gevraagd eerst met het stadsbestuur te spreken als de plannen om te stoppen concreet zouden worden.”

“Want als het nog aan mij had gelegen, dan zou ik samen met de uitbater – die alle kennis in huis heeft om de piste uit te baten – gezocht hebben naar een oplossing om de velodroom in ons steedje te houden. Dat zou ons inderdaad iets kosten, maar dat is investeren in toerisme. De velodroom moet in Blankenberge blijven”, reageert Daphné Dumery (N-VA).

Zelf droomt uitbater Thierry Monbaliu stiekem ook van een internationale overname. “Want mijn piste is uniek in de wereld. Gisteren nog had ik hier een klant uit Australië die zei hoe uniek dit is. Het doet ook deugd dat mijn piste zoveel reactie uitlokt, maar tegelijk blijf ik er nuchter onder: als er tegen september geen deftig bod is, blijf ik het zelf nog even doen.”

(WK)