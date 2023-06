Fietsen van Boulogne-sur-Mer naar Nieuwpoort: e-cruisen over de grens

Fietsen van Boulogne-sur-Mer naar Nieuwpoort, het klinkt als een huzarenstuk maar het kan want die fietsroutes werden netjes op elkaar afgestemd. En zo’n grensoverschrijdende fietstocht leert je hoe relatief grenzen zijn.

Torenhoge plateaus fruits de mer, imposante krijtrotsen, dat ruwe kantje van Boulogne-sur-Mer gemixt met de elegante zwier van Wissant, vissersboten die aan- en afvaren en eindeloze leegte waardoor je urenlang solo uitwaait op het strand. Die licht exotische troeven lokken ons massaal naar de Opaalkust. En voortaan kan dat zelfs met de fiets. Met dank aan dat grensoverschrijdende tracé dat de Franse Vélomaritime aan de Vlaamse Kustroute koppelt. Of een geslaagd Frans-Belgisch huwelijk. En het kan nog een stuk intenser want die Vélomaritime loopt van Roscoff tot Dunkerque en is in totaal 1.500 km lang. Onze Kustroute sluit aan in Bray-Dunes, zet koers naar het Zwin en is op haar beurt goed voor 85,5 km. Eindeloze fietskilometers dus, bewegwijzerd in beide richtingen, die je bijna voortdurend zeezicht garanderen.

Mogelijkheden te over

Er zijn meerdere opties. Doorgewinterde fietsers proppen hun fietstassen vol, trappen vrolijk van de ene pitstop naar de andere en leggen zo het hele traject af. Starten in Boulogne, fietsen naar Nieuwpoort en terugtrappen naar de havenstad. Maar je kunt ook telkens vanuit een logeerplek een lusje maken en zo het hele tracé afleggen of een huurfiets boeken via www.ouibike.net en je start- en stopplaats laten variëren.

“Dat je al fietsend het ene na het andere hoogtepunt aan elkaar rijgt, maakt deze tocht helemaal onvergetelijk”

Opties genoeg, maar het vergt wel enig gepuzzel. Misschien is dat wel de voorwaarde voor grootse avonturen? Bovendien wordt die inspanning ruimschoots beloond. De fietspaden hebben bij momenten bijna Nederlandse allures en de Fransen doen oprecht hun best om hun achterstand bij te benen. Talloze gloednieuwe dubbele fietspaden dus, kronkelend door de natuur en met een metersdikke groene buffer in het midden.

Zee in zicht

Dat je al fietsend het ene na het andere hoogtepunt aan elkaar rijgt, maakt deze tocht helemaal onvergetelijk. Pastelvilla’s bewonderen in Wimereux, slalommen tussen manshoge stenen muurtjes in Audresselles en die ‘white cliffs of Dover’ bewonderen die blinken in de zon. Een e-bike is geen overbodige luxe. De kuststrook mag bij ons dan wel vlak zijn, eens de grens over kiest ze resoluut voor woest drama. Genre Franse colère. Hoge toppen, diepe dalen en felle kleuren.

Of via een krullend landweggetje het hinterland bedwingen, omhoog slingeren tussen knalgele koolzaadvelden en intens groene weides om, eens boven te genieten van een 360° panorama. Afgezoomd met die diepblauwe zee en roestkleurige akkers. De zee is er altijd, nu eens vlak voor je, dan weer via pasteldoorkijkjes gepresenteerd en voor je het beseft, bevind je je plots op Vlaams grondgebied. Terwijl we De Panne binnenfietsen, is er maar een conclusie: dit landschap vloeit naadloos verder en bewijst hoe relatief grenzen zijn. 500 meter verder merken we enigszins verbaasd op dat we sinds onze grensoversteek al drie frituren passeerden … Tot daar onze relativiteitstheorie.

Drie keer bijzonder logeren

1. Parnassai, De Panne

Een appartement op de zesde etage, pal op de Zeedijk, groot genoeg voor 10 én met zeezicht vanuit elke hoek. Parnassia katapulteert je instant naar Miami. Hier pik je vanop je hoekterras de zonsondergang mee, pool je met zeezicht of probeer je vanuit je bad zeehonden te spotten. Mét infraroodcabine, een losstaand bad, een eet/pooltafel, een dubbel hoekterras én zeezichtgarantie.

Vanaf € 1.870/weekend, www.immothalassa.be

2. Long Island Residence, Oostduinkerke

Je vindt dit appartement voor 7 om de hoek van surfclub Windekind, dus kijk je uit over duinen en de zee. Met dank aan de kamerbrede raampartij. In de open leefruimte kun je aperitieven op een funky barkruk, koffiedrinken in de eethoek, staren naar de zee vanuit de comfy sofa of languit liggen lezen. De 3 kamers beschikken elk over hun eigen bijzondere badkamer op maat.

Vanaf € 390/nacht,www.longislandresidence.be

3. Duin en Zeezicht, Oostduinkerke

Hier logeer je op die kleine, fijne Zeedijk van Oostduinkerke en dit appartement op de tweede verdieping serveert je ongehinderd een frontaal zicht op die duinen, het strand en de zee. Of direct met je voeten in het zand, zonder een straat te kruisen. Binnenin dezelfde puurheid. De rust van het strand en het water wordt hier perfect herhaald. Met twee kamers en goed voor 4 logees.

Vanaf € 199/nacht,www.duinenzeezicht.be