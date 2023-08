Op 18 en 19 augustus is Lissewege the place to be, want dan heeft het Lichtfeest plaats.

Wanneer de duisternis valt – vanaf 21 uur – wordt het witte polderdorp nog gezelliger dankzij enkele wonderlijke installaties en leuke performances. Verken het parcours rond de majestueuze Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingkerk, ontdek de mooiste kantjes en hoekjes van dit prachtige dorp en laat je meeslepen in een lichtrijke beleving voor jong en oud.