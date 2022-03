Exclusieve ontdekkingsroute ‘Vlaanderen Vakantieland ’ in De Haan

Vanaf april loopt in De Haan de ‘Vlaanderen Vakantieland Ontdekkingsroute’ in samenwerking met Eén. De route is exclusief voor de Vlaamse kust.

“De Vlaanderen Vakantieland Ontdekkingsroute in De Haan en deelgemeenten maakt deel uit van een citymarketingcampagne waarbij onze gemeente ook nog eens uitgebreid gepromoot zal worden in reclamespots én een aflevering van Vlaanderen Vakantieland op Eén”, zegt schepen van Toerisme en Lokale Economie Marleen De Soete (Samen Vooruit!).

Z-kaart

Bezoekers zullen tijdens het fietsen, wandelen of steppen de belangrijkste bezienswaardigheden van De Haan kunnen ontdekken en bij zestig handelszaken drie specialiteiten of typische producten kunnen proeven. Bij de route hoort een speciaal ontworpen Z-kaart die vanaf april voor 20 euro verkrijgbaar zal zijn in alle toerismekantoren van de gemeente. “Op deze handige kaart in pocketformaat vind je tien QR-codes die na het inscannen een leuk filmpje tonen van een bijzondere toeristische hotspot in onze gemeente”, aldus Marleen De Soete.

De filmpjes worden gepresenteerd door Maureen Vanherberghen, een van de drie gezichten van Vlaanderen Vakantieland. Ook de zestig deelnemende handelszaken staan met hun specialiteit of typisch product op de kaart. “Goed om weten is dat deze net als de toeristische bezienswaardigheden gemakkelijk à la carte bezocht kunnen worden”, klinkt het. In de prijs van de Z-kaart zijn drie vouchers ter waarde van 3, 5 en 12 euro inbegrepen.

(WK)