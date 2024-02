Eindelijk toekomst voor hoeve Blauwe Duivekeet in Blankenberge: herstel naar oude glorie

Het college van burgemeester en schepenen keurde een omgevingsvergunning goed om de beeldbepalende site Blauwe Duivekeet in zijn oude glorie te herstellen. Het project krijgt een eigentijdse invulling in functie van plattelandstoerisme.

De Blauwe Duivekeet, een van de meest beeldbepalende hoeves in Uitkerke, staat al jaren te verkommeren. “Het is een doorn in het oog van de vele voorbijgangers die langs de Scharebrugstraat en de Blankenbergse Vaart een wandel- of fietstoertje maken”, zegt schepen van Landbouw en Ruimtelijke Ordening Patrick De Klerck (Open VLD).

Herstel van oude glorie

Maar er komt verandering: het college van burgemeester en schepenen keurde een omgevingsvergunning goed om deze beeldbepalende site in zijn oude glorie te herstellen. “De site werd al aangeduid op de Ferrariskaart uit 1770-1778; een topografische kaart van de Oostenrijkse Nederlanden. Dat toont vooral het belang van de site aan. De benaming Duivekeet verwijst naar een hoeve die in het ancien régime een duiventoren mocht houden”, weet De Klerck.

Authentieke schuur

Centraal op het erf bevindt zich de voormalige landbouwwoonst met aan de rechterzijde een aangebouwde bergplaats, en daarvoor nog een bergplaats die gebruikt werd als melkhuis. Geheel vooraan de site is een vrij grote authentieke schuur die in een slechte staat verkeert. Hiervoor zal er een specifieke, afzonderlijke omgevingsaanvraag worden ingediend. Aan de rechterzijde van de bebouwing bevindt zich een grote melkveestal van 24 meter breed op een diepte van ongeveer 77 meter.

Woning verbouwd

De projectaanvraag omvat het wijzigen van de kleine stallen in functie van plattelandstoerisme, het slopen van de grote loods/melkveestal en het uitbreken van de bijhorende verharding. Deze zone wordt aangelegd als weide. Ook de woning zelf wordt verbouwd en krijgt een open keuken, zitruimte, mediaruimte, vier slaapkamers en een badkamer. Er komen een bureel en archiefruimte van 92m² én een unit voor verblijfstoerisme. Ook de loods vooraan wordt integraal heropgebouwd. Ten slotte krijgt het project ook een ruime fietsstalling.