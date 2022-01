Eindejaar was succes in Brugge: ruim 800.000 bezoekers, onder wie veel Nederlanders

Brugge blikt al bij al tevreden terug op de eindejaarsperiode en de start van 2022. Met nog een paar dagen te gaan zullen meer dan 800.000 bezoekers de binnenstad in de periode van 26 november 2021 tot en met 9 januari 2022 hebben bezocht. Dat voorspelt de bezoekersbarometer Brugge waarbij op basis van mobiele telefoniedata bezoekersaantallen in kaart worden gebracht.

“Voor de Wintergloed editie 2021-2022 registreerden we driekwart meer bezoekers dan in 2020 maar nog altijd een derde minder dan in de periode voor de coronacrisis. Ondanks de beperkende maatregelen en het bij momenten slechte weer, is dit een succes”, vindt schepen van Toerisme – en bevoegd voor Wintergloed – Mieke Hoste.

Wintergloed sprak duidelijk tot de verbeelding bij de naar schatting 300.000 inwoners van de omliggende gemeenten want de helft van hen bracht in die periode een bezoek aan de stad. De stad verwelkomde ook ruim 560.000 dagjesmensen en 95.000 verblijfstoeristen die 146.000 overnachtingen totaliseerden.

Warmte en sfeer

Burgemeester Dirk De fauw: “Het toch nog hoge aantal bezoekers bewijst dat heel veel mensen – bewoners van onze stad en bezoekers van binnen- en buitenland – graag naar een stad komen waar warmte en sfeer aanwezig zijn. De investering vanuit het stadsbestuur en het blijven verdedigen van het laten doorgaan van de lichtbelevingswandeling Wintergloed en de kerstmarkt was dus een juiste houding en beslissing.”

Traditioneel scoren de weekends, de periode tussen kerst en nieuw en de eerste dagen van de koopjes het best. Dat was ook nu het geval. Brugge noteerde vier absolute topdagen met bijna 40.000 bezoekers op 12, 18, 29 en 30 december.

Veel meer Nederlanders

Schepen Mieke Hoste: “Door de reisbeperkingen kwamen de meeste bezoekers – niet verrassend – uit eigen land. We bereikten ruim 85 procent van de binnenlandse bezoekersaantallen die we pre-corona in 2019 noteerden. Buitenlandse bezoekers waren er maar in beperkte mate en dan vooral uit de buurlanden, met als positieve uitschieter de 55 procent meer noorderburen die na de nieuwe lockdown in Nederland de weg naar Brugge vonden.”