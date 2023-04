Eigenaars van The Notary reageren op aantijgingen van Stichting Marcus Gerards: “Wij omzeilen de Brugse hotelstop niet, want wij wonen hier!”

Volgens de Stichting Marcus Gerards zijn de pas geopende luxueuze suites The Notary in de Moerstraat in Brugge een aanfluiting van de hotelstop. De erfgoedvereniging eist de sluiting van het gloednieuw etablissement. Urbanisatieschepen Franky Demon repliceert: “Alle regels zijn gevolgd, The Notary is vergund als B&B, de vergunning is rechtsgeldig.” Ook de eigenaars van The Notary wuiven de aantijgingen weg: ‘We wonen op dat adres!”

Dertig jaar geleden heeft Brugge een hotelstop ingevoerd. De bedoeling was om een wildgroei tegen te gaan en het wonen in de Brugse binnenstad ‘betaalbaar’ en ‘leefbaar’ te houden. “Sindsdien zijn nog heel wat hotelkamers bijgekomen, ofwel omdat men een paar grote hotels “bij uitzondering” toch heeft vergund, of omdat bestaande hotels naburige huizen opkochten”, zegt Andries van den Abeele, voorzitter van de vzw Marcus Gerards.

B&B formule

Volgens de vzw Marcus Gerards hebben de eigenaars van The Notary, de nieuwe, luxeuze en peperdure parel aan de Brugse toeristische kroon, die donderdag officieel geopend werd door Brugs burgemeester Dirk De fauw, een nieuwe vorm gevonden om de hotelstop te omzeilen: “Dat is het aanvragen van gastenkamers onder de B&B-formule, om er dan frauduleus een hotel van te maken.”

“Voor “The Notary” werden acht B&B-kamers aangevraagd en vergund. Het is wel wat verwonderlijk dat bij de stad geen vragen werden gesteld of er nog mogelijkheid overbleef voor een gezin om in zo een omgeving te wonen. Nu blijkt dat geen acht kamers worden aangeboden, maar, onder de leiding van een “operationeel directeur” negen suites, elk met badkamer. Daarnaast is er een bar, een restaurant/tearoom met vaste chef, accommodatie voor seminaries en feesten, een zwembad in de tuin.

In tegenstrijd

“Dat is compleet in tegenstrijd met de Brugse hotelstop. Er is maar één mogelijkheid: de bouwovertredingen vaststellen en de instelling sluiten. Zoiets gedogen betekent immers een levensgroot gevaar voor Brugge. Het is van ons bouwkundig erfgoed de functie “wonen” stelselmatig ontnemen om ze te vervangen door “winstgevende opbrengst”. Het betekent de bewoning in de historische stad alsmaar meer doen aftakelen.”

“Toeristisch gebruik kan nog aanvaard worden als het om de B&B-formule gaat, die aan duidelijke regels moet beantwoorden. Maar het ‘frauduleus’ omzeilen van de hotelstop door een hotel te vermommen onder de naam “B&B”, is totaal onaanvaardbaar”, aldus Andries van den Abeele.

Achterpoortje

Toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit) zit wat verveeld met de zaak, omdat de vergunning voor The Notary binnen de Brugse hotelsector voor nogal wat commotie zorgt: “De eigenaars hebben een achterpoortje gevonden binnen de wettelijke reglementering.”

“Er zijn nog uitbaters van B&B’s die drie huizen naast elkaar inpalmen en zo negen kamers verhuren. Omdat er een aantal hotels verdwenen zijn, is het totaal aantal hotelkamers in Brugge wat verminderd de laatste jaren. Bovendien heeft de hotelstop niet kunnen verhinderen dat wonen in Brugge duur werd.”

Legaal

Eigenaar Thomas Ulenaers geeft toe dat hij aanvankelijk vakantiewoningen wou inrichten in het voormalig huis van notaris Van Caillie in de Moerstraat: “Maar het stadsbestuur wees mij op het feit dat er in Brugge niet alleen een hotelstop maar ook een vakantiewoningenstop geldt. Bijgevolg heb ik geopteerd voor de formule van acht gastenkamers.”

Zijn verloofde Marnik Minelli, met wie hij in juni huwt, vult aan: “We zijn gedomicilieerd én wonen in het huis in de Moerstraat, samen met andere familieleden! Onze B&B beantwoordt echt aan alle regels! Van een inbreuk op de hotelstop is geen sprake! Dat wij naast poetspersoneel iemand inhuren om voor ons de boekingen te doen, kan ons toch niet ten kwade aangerekend worden?”

Hoofdbestemming

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) heeft het Stadsbestuur absoluut geen fouten gemaakt bij het afleveren van een vergunning voor The Notary: “Het pand in kwestie, een vroegere notariswoning, werd door het college vergund als eengezinswoning met acht gastenkamers. De woning werd dus niet vergund als hotel maar als B&B.”

“In de omgevingsvergunning voor de B&B werden ook ruimtes voorzien als privéruimte voor de uitbater, waardoor bewoning de hoofdbestemming moet blijven. De hotelstop in de binnenstad wordt consequent toegepast door de Stad Brugge, overtredingen zullen dus gehandhaafd worden. Er zijn daartoe mogelijkheden voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. The Notary is geen inbreuk op de hotelstop.”

