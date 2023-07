Een balletje slaan aan onze kust: “Elke golfbaan aan zee trekt een eigen publiek aan”

Op amper 67 kilometer Kust liggen maar liefst vijf golfbanen. Hoe dat komt? Dat vragen we aan Jan Deramoudt, directeur van Koksijde Golf ter Hille. De golfbaan viert dit jaar zijn eerste jubileum en maakt al plannen voor het volgende decennium.

De aanleg van een golfbaan was een speerpunt voor burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD). Tien jaar geleden werd wat ooit een campagnepunt was ook werkelijkheid. “Elke golfbaan heeft een andere sfeer. Koksijde Golf ter Hille valt het best te omschrijven als een open golfbaan. Elke bezoeker wordt hier gastvrij ontvangen in een warme setting. We willen de golfsport voor iedereen toegankelijk maken. We zijn het ook aan onszelf verplicht. Koksijde Golf ter Hille is uitgebouwd met gemeenschapsgeld en wordt uitgebaat door het autonoom gemeentebedrijf. Burgemeester Marc Vanden Bussche is de voorzitter. Elke leerling van het derde tot het zesde leerjaar die in Koksijde-Oostduinkerke les volgt, krijgt 1 uur gratis golfinitiatie per jaar”, zegt directeur Jan Deramoudt.

Aparte positie

Met 1.500 abonnees en 250 jeugdspelers mag Koksijde Golf ter Hille tot de grotere clubs van het land worden gerekend. De baan beschikt over de 9 holes Hazebeekcourse en de 18 holes Langeleedcourse. “Om onze abonnees voldoende ruimte te geven, zijn we toe aan uitbreiding. Als alles goed gaat, komt er eind 2024 een 9 holes court bij.”

De overgang van zand- naar poldergrond blijkt perfect als onderlaag. “Onderschat het niet. Dit is best wel een competitief en uitdagend terrein. Veel golfers beschouwen ons als een te ontdekken verborgen parel.”

De golfbanen van de Kust nemen een aparte positie in. “De meeste golfbanen in het binnenland zijn parkgolfbanen. Denk maar aan die van Oudenaarde en Ieper. Aan zee hebben we uitsluitend linksgolfbanen. Dat zijn open golfbanen op een vaak zanderig en vooral golvend terrein dicht bij de kustlijn waar bijna altijd een zeebries heerst. Koksijde Golf ter Hille is een inlandse linksgolfbaan, we zitten immers enkele kilometers van het strand verwijderd.”

“Golfsport opentrekken”

Is het terrein dan de verklaring waarom zoveel golfbanen aan zee worden opgericht? Paul Gheysens van Ghelamco plant de bouw van een nieuwe golfbaan met 18 holes in Knokke-Heist. “De Kust is een vakantiebestemming. We bereiken hier zowel inwoners, tweedeverblijvers als vakantiegasten. Golfen staat synoniem met ontspanning en vakantie”, stelt Jan Deramoudt.

“Elke golfbaan aan zee trekt een eigen publiek aan. Koksijde Golf ter Hille profileert zich als een open club. Je hoeft geen abonnee te zijn om het horecagedeelte binnen te mogen. Iets waar veel fietsers langs de fraaie polderweg tussen Wulpen en Oostduinkerke graag gebruik van maken.”

“Ons terrein is 84 hectare groot. Natuurpunt doet hier aan vogeltellingen en verzorgt natuurwandelingen. De culturele dienst gebruikte de golfbaan al als decor voor een toneelopvoering en de sportdienst organiseert hier jeugdkampen. We trekken de golfsport open. Het is geen toeval dat Hotelschool Ter Duinen bij ons kwam aankloppen om golf op te nemen in het curriculum voor de derde graad vanaf volgend schooljaar.”

Paragolfers

Onlangs organiseerde Koksijde Golf ter Hille een Europees tornooi voor mindervaliden. “We hebben alle faciliteiten ter beschikking om golfers met een echte handicap de golfsport te laten beoefenen. Onze lesgevers zijn speciaal opgeleid om ook paragolfers te begeleiden.”

De golfbanen aan zee