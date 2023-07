Doolhof van Loppem bestaat 150 jaar: zalig verdwalen in de geschiedenis

Verplichte stop op een schoolreis, zalige gezinsuitstap, toffe activiteit met de jeugdbeweging… Het doolhof in het kasteelpark van Loppem is een tijdloos tijdverdrijf en dat al 150 jaar. Ken jij de geschiedenis achter het doolhof?

In 1873 legden de zeventienjarige Albert en de veertien14-jarige Ernest van Caloen samen met hun huisleraar Henri Vandermeersch het doolhof aan. Albert en Ernest waren de jongste kinderen, uit een nest van vijf, van Charles van Caloen en Savina de Gourcy Serainchamps. Onder leiding van Savina was net het nieuwe kasteel, zoals bekend een neogotisch totaalkunstwerk, afgewerkt. Broer Joseph was het jaar ervoor ingetreden als benedictijn in de Abdij van Maredsous en zou later de abdij van Zevenkerken stichten nabij Loppem.

Bijzonder huiswerk

De kinderen van Charles en Savina kregen een streng katholieke opvoeding, hoewel Albert wel eens kattenkwaad durfde uit te halen. Er liep een buis van de keuken naar boven in het kasteel waarlangs de bewoners orders konden doorgeven aan het personeel. De kinderen vonden niets leukers dan de kokkin te roepen en haar dan met water te besprenkelen.

Huisleraar Henri was een geestelijke uit Kemmel. Hij leerde de kinderen Latijn, geschiedenis van de klassieke oudheid, natuurkunde … In zijn kindertijd woonde hij op amper honderd meter van een doolhof in het kasteelpark van de burgemeester van Kemmel. Hij moet er als kind zeker in rondgelopen hebben. Helaas ging dit achttiende-eeuwse doolhof verloren in de Eerste Wereldoorlog.

Henri zette zijn jonge pupillen aan het werk om zelf een doolhof uit te tekenen. Binnen een rechthoek van 65 op 25 meter tekenden ze een anderhalf kilometer lang netwerk aan gangen en een centrale ruimte. Voor de aanplantingen van de groene en rode haagbeuk deden ze een beroep op de tuinmannen. Charles en Savina gaven hun kinderen graag de vrijheid voor zo’n projecten. Eerder had al broer Joseph een eigen museum kunnen oprichten. Dat museum werd trouwens recent heropend en maakt deel uit van het bezoek aan het kasteel.

In de tuin van opa

Velen zien een christelijke boodschap in het doolhof. Het leven is bezaaid met keuzes. Wie de juiste keuze maakt, ervaart het geluk gesymboliseerd door de centrale plek met de boom. Wie foute keuzes maakt, loopt tegen een muur. Of het zou zomaar kunnen zijn dat de leraar het had over het doolhof van Knossos of over oppervlakte- en lengtematen …

Zowel Albert als Ernest gingen later voor een carrière in de politiek. Albert was in navolging van zijn vader Charles burgemeester van Loppem, en bleef die functie veertig jaar lang uitoefenen. Zijn zoon Karl volgde hem op. Albert en zijn vrouw Marie kregen dertien kinderen die op hun beurt voor 42 kleinkinderen zorgden. En die speelden allemaal in het doolhof. Albert en Marie, die sinds 1912 het kasteel bewoonden, lieten de moestuin uitbreiden om al die monden te voeden.

Feestprogramma

Om 150 jaar doolhof te vieren, wordt dit najaar een heus feestprogramma geserveerd. Op 16 en 17 september is er wandeltheater in het kasteel en het doolhof met Het Zingend Vuurgeboomte.

In oktober (data nog te bepalen) is er een verhalenparcours ‘Verdwaal in mijn verhaal’ bij het doolhof en in het kasteelpark met het vertelcollectief de Oplichters. Van 29 tot en met 31 oktober is er een Halloweendriedaagse.

Voor kinderen tussen 7 en 9 jaar is er continu een gratis zoektocht met de doolhofmol. Reken voor een bezoek aan het doolhof op minimaal drie kwartier. Een bezoek kost 2 euro. In juni is het doolhof open op zaterdag, zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur. In juli en augustus elke dag open van 13 tot 18 uur.

Bezoek aan het kasteel

Het Kasteel van Loppem vertelt het verhaal van elk lid van de steenrijke van Caloens die hier gewoond hebben. De kunstcollecties van Jean en Roland van Caloen bevatten werken uit de middeleeuwen, en evengoed Aziatische en Afrikaanse kunst. In de kapel is een zelfgemaakte miniatuur van de kloostercel van Maria van Caloen te zien. In de Blauwe Salon bracht Guido Gezelle onderschriften aan bij muurschilderingen. In de nadagen van WO I verbleven koning Albert I en koningin Elisabeth in het kasteel. Hij liet er voor die tijd enkele progressieve wetten goedkeuren. Joseph van Caloen was in zijn jeugd een verzamelaar en bracht zijn vondsten onder in Le Petit Musée, een neogotisch gebouwtje in de tuin dat recent mee werd opgenomen in het bezoek aan het kasteel. Er is ook een speels parcours voor gezinnen.