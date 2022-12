Dirk De fauw: “Chinese toeristen zijn welkom in Brugge, als ze vooraf getest zijn op covid-19”

“De Chinese toeristen zijn opnieuw welkom in Brugge, maar onder bepaalde voorwaarden. Ze moeten vooraf getest zijn op covid-19”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Vanaf januari 2023 mogen Chinezen opnieuw op reis gaan. Brugge verwacht vooral tegen de lente opnieuw veel Chinese toeristen. Dat bezorgt burgemeester Dirk De fauw een dubbel gevoel: “Uiteraard zijn die mensen welkom. Maar corona woedt nog hevig in China: er zijn momenteel 250.000 besmettingen per dag!”

Beperkingen

“Europa zou moeten beperkingen opleggen en eisen dat de toeristen gevaccineerd zijn of negatief getest zijn op covid-19, vooraleer ze het vliegtuig op stappen. Die voorwaarde zou aan een bezoek aan Europa moet gekoppeld worden.”

“Toen ik onlangs met prinses Astrid naar Japan trok, moest ik het bewijs van vier vaccins voorleggen. Tijdens de paasvakantie moest ik mijn reis naar Congo schrappen, omdat ik zelf positief getest was. En ook voor mijn vakantie in Oeganda, die ik vorige zomer met mijn vrouw ondernam, had ik een bewijs nodig dat ik gevaccineerd was.”

Vaccinatiegraad

“Diezelfde voorwaarde kunnen we de Chinese toeristen toch opleggen, op Europees niveau? Verplicht hen tot een (zelf)test in Zaventem of in de luchthaven Charles De Gaulle. Ik ben er niet echt gerust op, de vaccinatiegraad in China ligt erg laag. Expert Steven Van Gucht zegt wel dat wij Vlamingen goed beschermd zijn, wegens onze hoge vaccinatiegraad. Maar die is in Parijs en in Brussel veel lager.”

“Chinese toeristen kunnen dus zorgen voor een nieuwe opstoot van corona: de Brusselaaars en Parijzenaars besmetten die het dan weer aan ons doorgeven. Via die twee hoofdsteden kunnen zij het virus tot bij ons in West-Vlaanderen brengen”, aldus Dirk De fauw.