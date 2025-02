De Westhoek speelt zes nieuwe toeristische troeven uit in 2025: Cath Luyten geeft must do’s mee in nieuwe gids

In het Museum aan de IJzer in Diksmuide werd deze voormiddag het nieuwe toeristische programma van Westtoer voorgesteld.

Voorzitter Toerisme Westhoek, eerste schepen Diksmuide bevoegd voor Toerisme, Herlinde Rollez, had het in haar speech over de bijzondere plek die de IJzertoren is, een monument dat niet alleen over het verleden vertelt maar ook een grote rol speelt in het toerisme van Diksmuide. “De restauratiewerken zijn vrijwel voltooid”, klinkt het. “Maar Diksmuide is meer dan de IJzertoren , het is een stad waar verhalen tot leven komen, waar natuur ademruimte geeft en waar bezoekers zich onderdompelen in een unieke beleving, een stad om te zien maar ook om te voelen, om te smaken en te ervaren. Hier hoor je de echo’s van de Eerste Wereldoorlog, proef je de smaken van onze streek en word je omringd door eindeloze velden en waterwegen.”

“Bezoekers komen voor de IJzertoren maar blijven voor de verhalen, de smaak, de mogelijkheden op het water en de vele wandel- en fietsroutes die de Westhoek rijk is. Hier komt dan Westtoer als een onmisbare bondgenoot om met hun expertise niet alleen Diksmuide op de kaart te zetten maar de hele Westhoek te laten groeien als een regio waar natuur, cultuur en geschiedenis samen een unieke beleving vormen. De toekomst ziet er veelbelovend uit met toeristische producten, boeiende evenementen en een stevige focus op duurzaamheid, van vernieuwde wandel- en fietsroutes tot thematische evenementen die onze cultuur tot leven brengen, de mogelijkheden zijn eindeloos.”

Zes nieuwigheden

Regiomanager Valérie Heyman stelde de nieuwigheden in de Westhoek voor. “Als eerste is er de gids ‘Buitenbelevingsjournaal’, een nieuwe inspiratiebron om te wandelen, fietsen en varen in de Westhoek waarin men zelf de eigen ervaringen kan neerpennen en met een reeks tips aangevuld met de must do’s van Westhoekambassadrice Cath Luyten. Een gratis gids die uitnodigt om even te bezinnen in een rustig Westhoekje.”

“Als tweede wordt Westhoek Wandelregio voorgesteld. De Westhoek wordt meer en meer de wandelregio bij uitstek in Vlaanderen en met de wandelnetwerken Ieperboog Zuid en Hoppeland die een grondige update krijgen doen we onze naam zeker eer aan. Nieuwe doorsteken en trajecten zorgen voor een verfijning van de twee netwerken. Vanaf de paasvakantie maakt de Palingbeekwandelroute integraal deel uit van dit netwerk alsook de verbinding van de groene rand met het historisch centrum van Ieper. Het uitgebreide wandelnetwerk Hoppeland verkent nieuwe wandelsuggesties in het Couthofbos waar de bomen van meer dan 200 jaar het groene decor bepalen.”

“Als derde is er de ‘Met de fiets langs nieuwe uitkijkpunten’. De Westhoek kent vele uitkijkpunten en tekent er dit jaar nog eens twee torens bij. Toerisme Westhoek stippelde vier landschapsfietsroutes uit met daarop de 2 nieuwe uitkijkpunten: in Poperinge herinnert de Duitse toren aan WOII, die is vanaf 8 mei te bezoeken is, en in Houthulst fiets je langs de uitkijktoren aan de Knokkebrug.”

“Als vierde nieuwigheid wordt de waterbeleving in de kijker gezet met de nieuwe 80 km lange peddelroute door heel de regio. Als vijfde wordt het herrijzen van de iconische WOI-monumenten voorgesteld. De Menenpoort in Ieper komt uit de stellingen, de Lakenhallen zullen opnieuw schitteren op de Grote Markt in Ieper. De IJzertoren komt uit de stellingen. In Zonnebeke heropent op 5 april het Passchendaele Museum met volledig vernieuwd parcours. Het Westfront in Nieuwpoort pakt uit met een kunsttentoonstelling rond Roger Raveel. Het Museum aan de IJzer vertelt aan de hand van foto’s van WOI in de Westhoek naast foto’s van oorlogstaferelen in de landen waar de oorlog nu volop heerst zoals Gaza, Oekraïne,… hoe vernietigend oorlog er toen en nu nog altijd uitziet. Als laatste punt komen de lekkere adresjes aan bod: met de focus op al het lekkers dat de Westhoek biedt en alle gastronomische tips die te vinden zijn via www.toerismewesthoek.be/proefdewesthoek.”

Als laatste gaf gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van Westtoer Jürgen Vanlerberghe nog mee dat we qua toerisme goed bezig zijn maar we zullen proberen het nog beter te doen. “De mening van de inwoners van de Westhoek over het toerisme is cruciaal en zal onze verdere plannen vanaf 2026 bepalen. Vier op vijf inwoners ervaart meer voordelen dan nadelen uit het toerisme, verder inzetten op het versterken van deze voordelen zoals het positieve effect op de lokale economie en de recreatiemogelijkheden zullen zeker speerpunten worden de komende jaren. Vorig jaar werden in de Westhoek 1,1 miljoen overnachtingen geboekt, we hebben ongeveer 1.600 bedden en een 540 vakantiehuizen in de Westhoek. Die overnachtingen zorgden voor een 250 miljoen euro aan bestedingen. Straks wordt ons beleidsplan gemaakt en ik hoop dat we de nodige middelen kunnen krijgen om verder volop op toerisme te kunnen inzetten, we zijn goed bezig maar moeten oppassen dat we niet laks worden, we moeten blijven vernieuwen en verbeteren.”