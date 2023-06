De ronde van West-Vlaanderen via het Grote Route-pad

Wat een variatie aan landschappen telt onze provincie toch! Aan zee zijn geen twee duingebieden dezelfde. Vlakke land? Think again. Pas tijdens het stappen van de langeafstandsroute GR5a wordt duidelijk hoe golvend West-Vlaanderen is, tot zelfs in de Leiestreek toe. Een pleidooi om je te laten drijven door de wind, van punt A naar punt B.

De Grote Routepaden worden gemarkeerd door wit-rode streepjes. In West-Vlaanderen passeren vijf GR’s en 3 Streek-GR’s. Die laatste zijn bewegwijzerd met geel-rode streepjes. Er is maar één GR die exclusief over West-Vlaamse bodem loopt en dat is de GR 131 Brugse Ommeland – Ieperboog (145 km).

De GR 130 IJzer (111 km) trekt door de Westhoek met nog een stuiptrekking in Noord-Frankrijk. Verder heb je nog de prachtige GR 128 Vlaanderenroute (483 km) waar vooral het Westhoek-stuk en het eerste traject van de Leiestreek echte parels zijn. De GR 129 Dwars door België (573 km) is bekend van de reeks van Arnout Hauben.

Bosrijke Ommeland

In onze vrije tijd stappen wij op dit moment de GR 5a, de wandelronde van Vlaanderen, in totaal 599 kilometer lang waarvan 288,11 kilometer op West-Vlaamse grond. De rest van het avontuur speelt zich af in Oost-Vlaanderen, een toefke Henegouwen, een scheutje Vlaams-Brabant en een ministapje in Ant-werpen.

Onze reis begon aan het officiële startpunt van de GR 5a aan de Katelijnepoort in Brugge. Daar start trouwens ook de GR 129. Per etappe halen we gemiddeld zo’n 30 kilometer. Een GR kan je in twee richtingen stappen, wij wandelen in tegenwijzerzin. Dat betekent dat we de wallen van Brugge volgden tot aan het station om dan zo via Tillegembos het bosrijke Ommeland op te zoeken. Via de lagergelegen Meetkerkse Moeren kwamen we in Meetkerke waar we de polders in stapten.

Vanaf Wenduine stapten we links verder door de Duinbossen, helemaal tot in Vosseslag. Vanaf hier zochten we afwisselend het strand en de duinen op. Het was hartje zomer toen we in wandelkledij met rugzak nietsvermoedend het naturistenstrand van Bredene passeerden. Tweemaal raden wie het meest werd nagestaard?

GR’en praktisch

Per etappe kunnen we je een lyrisch verslag bezorgen van ontdekkingen, verrassingen en ontmoetingen. Wat belangrijker is, hoe begin je eraan? Een rugzak met wat drank en eten is al een eerste goede voorbereiding. Wij stappen elk traject door te parkeren met de wagen aan het eindpunt en dan naar het beginpunt te fietsen, bij voorkeur via de knooppunten. Na de tocht halen we onze fiets dan op aan het beginpunt. Het 63,5 kilometer lange traject aan zee is gemakkelijker. Daar neem je gewoon de kusttram terug naar je startplek.

Veel GR-stappers pluizen op voorhand nauwgezet de mogelijkheden met het openbaar vervoer uit. In sommige regio’s ligt dat wat moeilijker. Zo kan je in de Westhoek al snel twee uur kwijtspelen met overstappen en wachten op verbindingen. In de GR-boeken worden etappes aangegeven, met de mogelijkheden van het openbaar vervoer. De boeken heb je in principe niet nodig om de GR’s te stappen, ze zijn wel handig als hulpmiddel. GR-routes worden vaak aangepast, daarom is het ook interessant om af en toe de route online te checken.

Echte Grote Route-stappers maken er meestal een meerdaagse wandelreis van. Dat hebben wij tot nu toe nog niet gedaan. Sommige bed and breakfasts en hotels dicht bij de route komen wandelaars gratis ophalen.

Ook valt het op dat de leden van het platform welcometomygarden.org vaak dicht bij een GR-route hun tuin openstellen voor kampeerders.

Elke GR-route heeft zijn eigen facebookpagina waar wandelaars vrij hun vragen kunnen stellen.

Lange afstandsfietsroutes

Niet enkel op wandelvlak zijn er langeafstandroutes uitgewerkt, ook voor fietsers bestaan er langeafstandsfietsroutes, deze worden Icoonroutes genoemd. De Kustroute (85 km) is vooral geschikt voor wielertoeristen. De Frontroute 14 – 18 (100 km) trekt door de Westhoek en brengt tientallen

WO I-verhalen aan. Verder doen ook de Kunststedenroute (342 km) en de Heuvelroute (459 km) West-Vlaanderen aan. De Vlaanderenroute (962 km) verbindt alle highlights met elkaar. De icoonroutes worden in twee richtingen bewegwijzerd met rechthoekige bordjes.