De Panne investeert 85.000 euro in nieuwe schranklader

De Panne maakt zich klaar voor een toeristische zomer en daar hoort ook een goed onderhouden openbaar domein bij. Daarom werd een nieuwe, moderne schranklader aangekocht die zal worden ingezet op de Zeedijk en de Planché.

Lokaal bestuur De Panne investeert 85.000 euro in een nieuwe schranklader. Dit is een reinigingsmachine die zal worden ingezet op de Zeedijk en de Planché. De moderne schranklader is veilig dankzij de voorziene personendetectie. Het is een nieuw, inventief systeem dat de veiligheid van de personen rond de machine garandeert, geen overbodige luxe in een toeristische zone. De bestuurder krijgt door het systeem een signaal wanneer personen zich rondom de machine begeven en kan daardoor rekening houden met de omgeving. Daarnaast werd ook gedacht aan het ergonomisch comfort van de medewerkers waardoor het ook voor de gebruiker gezonder werken wordt .

Wim Janssens, schepen van Openbare Werken en Technische Diensten: “We vinden het heel belangrijk dat onze medewerkers veilig en met correct materiaal kunnen werken. Bovendien wordt het proper houden van de Planché en Zeedijk gemakkelijker. De nieuwe schranklader is niet alleen veiliger maar ook meer ergonomisch voor de gebruiker.”

Aankoop

De machine, van het Amerikaanse Bobcat, werd aangekocht voor 85.000 euro (incl. btw) en beschikt over alle nodige onderdelen: een schepbak, zandduwer, veegborstel en veegborstel met opvangbak. Daarnaast werd ook een quaker achteruitrijalarm geïnstalleerd i.p.v. een alarm en hierdoor is de machine niet storend in bijvoorbeeld een toeristische zone.

Ook nieuwe kuismachine

Daarnaast werd ook geïnvesteerd in een nieuwe kuismachine. Het oude exemplaar was aan vervanging toe en er wordt ook een tweede machine verwacht. De nieuwe machine is uitgerust met een uit de kluiten gewassen onkruidborstel om zo de onkruidproblematiek zonder chemische producten te bestrijden.