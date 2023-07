De Haan lanceert nieuwe toeristische website: “Op die manier de gemeente neerzetten als een consistent en sterk merk”

De toeristische website van De Haan (www.visitdehaan.be) zit sinds deze week in een nieuw jasje. Er werd gekozen voor een aantrekkelijk hedendaags design, dat aanleunt bij het DNA van de gemeente.

De Haan heeft op toeristisch vlak heel wat te bieden en ontvangt het hele jaar door heel wat bezoekers uit binnen- en buitenland. Om hen goed te informeren over het uitgebreide en gevarieerde aanbod dat de gemeente te bieden heeft, is een goede toeristische website onmisbaar. Burgemeester Wilfried Vandaele: “De toeristische website was verouderd en dus aan vernieuwing toe. Met het nieuwe design bieden we bezoekers nu een hedendaagse en aantrekkelijke website aan, waar ze op een overzichtelijke manier hun informatie kunnen vinden. Omdat we met onze communicatie ook willen inzetten op herkenbaarheid, werd voor deze toeristische website gebruik gemaakt van elementen uit de huisstijl van de gemeente, zoals de blauwe en gouden kleuren van het gemeentelijke logo. Op die manier willen we De Haan neerzetten als een consistent en sterk merk.”

Toeristisch aanbod

De nadruk ligt op de persoonlijke beleving van de bezoekers, die kunnen grasduinen in het toeristisch aanbod. “We willen bezoekers zo echt inspireren voor een bezoek aan onze gemeente”, zegt schepen voor Toerisme Marleen De Soete. “Via de hoofdthema’s ‘beleven’, ‘proeven’, en ‘overnachten’ kun je jouw ideaal bezoek samenstellen volgens je eigen persoonlijke voorkeuren. We zetten uiteraard onze troeven, zoals erfgoed, natuur, strand en zee in de verf, maar daarnaast vinden bezoekers op de website er ook alle informatie over evenementen, wandelingen, fietstochten, culturele activiteiten, en heel wat meer terug. Ook de logies, restaurants en cafés kregen een mooie plek op de nieuwe website.”

Praktische informatie

Naast het toeristisch aanbod bevat de website ook heel wat praktische informatie, zoals onder meer over mobiliteit en parking, voorzieningen zoals openbare toiletten, nuttige telefoonnummers en informatie rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Omdat heel wat buitenlandse toeristen De Haan bezoeken is de website beschikbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. “En er is uiteraard ook aandacht besteed aan de digitale toegankelijkheid. Zo is er bijvoorbeeld een ‘hoog contrast’ knop voorzien. Deze verhoogt de toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking, bijvoorbeeld bij kleurenblindheid”, klinkt het.