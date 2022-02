“De Grote Goesting’ blijft het toeristisch topthema in de Westhoek

In 2022 presenteert Toerisme Westhoek (Westtoer) de apotheose van het themajaar ‘De Grote Goesting’. Streeklekkernijen én bijzondere ervaringen staan centraal. Op de agenda: een hele reeks belevingen in en om wijndomeinen, brouwerijen en unieke diners op bijzondere locaties. Nog nieuw zijn het wandelnetwerk ‘De Blankaart’ en twee nieuwe lange-afstand-wandeltrails.

“De Westhoek kiest meer dan ooit voor toeristische innovatie. De verhaallijn ‘De Grote Goesting’ is voor potentiële bezoekers uit Vlaanderen en Nederland een meer dan goede reden om de Westhoek te bezoeken. Maaike Cafmeyer is ambassadrice van het themajaar. Ook een twintigtal ondernemers zetten als échte streekambassadeurs hun favoriete ‘Grote Goesting-plek’ in de kijker. Een promotiecampagne positioneert de Westhoek als een authentieke bestemming voor een korte vakantie,” aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.

Meer en meer wijnbouwers zetten in op toerisme. In het kader van het themajaar bieden ze een ruim aanbod van wijndegustaties, diners met wijnbouwers aan tafel en aperitiefmomenten, brunch of diner tussen de wijnranken. Nog nieuw is de formule om een sommelier of kok aan (vakantie)huis te boeken tijdens een verblijf in de Westhoek. Topevenementen zijn de Open Wijngaardfeesten begin juli en de Heuvellandse wijnfeesten half augustus.

Dineren op bijzondere locaties

Origineel binnen het themajaar is de aanpak met de ‘diners insolites’. Chefs zoals Bert Recour (Pegasus), Jürgen Crombez (De Lissewal), Florent Ladeyn (Auberge du Vert Mont), Michael en Franky Vanderhaeghe (Saint Nicolas) en Kobe Desramaults gaan aan de slag op unieke locaties.

Bijzondere decors zoals een literair kader tussen de boshyacinten, een belevingsboerderij met lammetjes, de wijngaarden en de oevers van Zillebekevijver zorgen voor een extra dimensie. Ook de streekproducten uit Noord-Frankrijk en Wallonie picarde komen aan bod. Deze diners kaderen in het Interreg V-project ‘Ruralité’.

Tournée locale

De volkscafés van de Westhoek zijn uniek in Vlaanderen. Na vier jaar kan het ‘Weekend van het volkscafé’ opnieuw plaatsvinden: op 18 en 19 juni zetten 80 authentieke cafés hun deuren open.

Op het uitzonderlijke topevent ‘Tournée trappiste’ zijn op 11-12 juni in Oostvleteren elf trappisten-brouwerijen van over heel de wereld te gast. Ook bierdegustaties, bierworkshops, de hopscheutenhappening, activiteiten met zythologen en bierfietsroutes kleuren de bierkalender.

Voor ‘De Grote Goesting’ plant Toerisme Westhoek/Westtoer een promotiecampagne via klassieke en digitale media, met ook een tv-spot op de nationale zender Eén. In print wordt een De Grote Goesting-kalender en een inspirerend magazine uitgegeven. Ook de nieuwe West-Vlaamse themacampagne ‘Het Lekkere Westen’ besteedt ruim aandacht aan ‘De Grote Goesting’.

Nieuw fiets- en wandelaanbod

De nieuwe lange-afstandswandelingen ‘The Western Front Way’ (85 km) van Nieuwpoort tot Mesen en ‘Triootje Westhoek’ (80 km) die de wandelnetwerken Hoppeland, Ieperboog en Heuvelland verbinden, zijn ideaal voor een meerdaagse wandelvakantie in de Westhoek. Bagageservice voor de wandelaars is een eigentijdse meerwaarde.

Net na de zomer wordt het nieuwe wandelnetwerk ‘De Blankaart’ geopend. Het traject brengt wandelaars naar de overstroombare IJzerbroeken en het natte weidenlandschap op de samenvloeiing van de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer. Het natuurgebied vormt de kern van een waterrijk vogelparadijs. Wandelaars doorkruisen ook de frontzone van WO I. Het provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide en het provinciaal bezoekerscentrum De Blankaart in Woumen zijn instappunten.

Nog in Diksmuide werd de nieuwe Boterlandfietsroute gerealiseerd. De route leidt je naar bijzondere plekken zoals de komgronden van Lampernisse of de Viconia-kleiputten in Stuivekenskerke. Onderweg is er ook veel aandacht voor het WO I-erfgoed.

De Westhoek is helemaal klaar om de Britse toeristen opnieuw te ontvangen

In Mesen opent op 1 april het uitkijkpunt op de kerktoren. Op de koepeltoren hebben bezoekers een 360 graden zicht op de West-Vlaamse heuvels en Noord-Frankrijk. Het uitkijkpunt maakt deel uit van het project Horizon 2025 van Westtoer.

Toerisme Westhoek blijft de toeristische ondernemers steunen. Binnen het Interreg V project ‘Ruralité’ krijgen streek- en hoeveproducenten de kans om workshops en inspiratiesessies te volgen rond storytelling, verpakking of verkoop. Rurale ondernemers kunnen zich inschrijven voor coaching over interieurdesign, online reservatie en verkoop of commerciële strategie.

Hoopvol

Vanaf nu zijn de reisvoorwaarden voor derde landen ook versoepeld in België, dus ook voor UK. Dat stemt de vele toeristische ondernemers in de regio hoopvol, zij staan te popelen om de Britse toeristen opnieuw met open armen te ontvangen. Sinds vorige vrijdag hoef je om België binnen te komen enkel over een vaccinatiecertificaat te beschikken (alle dosissen), een herstelcertificaat of een testcertificaat. Na aankomst in ons land, hoeven Britten zich dus niet meer te laten testen, en ook niet in quarantaine te gaan. Ook de Britse jongeren, die voorlopig maar één dosis vaccin ontvingen, kunnen dus op schoolreis komen naar de Westhoek, op voorwaarde dat ze een negatieve test kunnen voorleggen. De Westhoek is helemaal klaar om de Britse toeristen opnieuw te ontvangen, en organiseert half maart alvast een geleid bezoek in de regio voor een 100-tal Britse touroperators. Ook de aanvragen voor persreizen uit het buitenland naar de Westhoek lopen plots vlot binnen.

Praktisch

Het nieuwe magazine, de inspiratiegids ‘De Grote Goesting’ en de toeristische kaarten (over de Westhoek en over De Groote Oorlog) zijn vanaf begin maart gratis verkrijgbaar bij de diensten voor toerisme uit de regio. Maaike Cafmeyer siert de cover van de streekpocket ‘De Grote Goesting’ die gratis beschikbaar is in de toerismekantoren en bij logiesuitbaters, net zoals de Westhoekvoordeelpas 2022. Brochures en kaarten zijn ook te verkrijgen bij shop.westtoer.be.

De activiteiten en data in het themajaar ‘De Grote Goesting’ blijven afhankelijk van de coronamaatregelen. De meest recente updates vind je op www.toerismewesthoek.be/grotegoesting.

Alle info: www.toerismewesthoek.be