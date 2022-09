De Brugse schepen voor Toerisme Mieke Hoste (Vooruit) wil overlast excursietoeristen aanpakken

De Brugse schepen voor Toerisme Mieke Hoste (Vooruit) wil de “overlast” van cruise- en excursietoeristen die niet in de stad overnachten, aanpakken. Volgens Hoste, nog maar sinds dit jaar toerismeschepen, zit het toerisme in Brugge weer op het niveau van voor de coronacrisis, al is het profiel van de bezoekers wel veranderd.

“We krijgen heel wat bezoekers uit omliggende landen. Het Verenigd Koninkrijk begint voorzichtig weer op te starten en ook de Amerikanen komen weer. Uit Azië zijn de toeristen echter nog altijd niet terug en dat was een niet onbelangrijke groep”, zei de schepen in de marge van de toerismebeurs “Flanders Travel Forum” die dinsdag in Brugge plaatsvindt.

Nog een verschil met 2019 is dat de verblijfsduur is gestegen, zegt Hoste. “Dat was wat we wilden bereiken: dat mensen een of twee nachten in Brugge verblijven.” Die toeristen leveren immers een economische return op voor de toeristische sector in de stad.

Dat ligt anders voor cruise- en excursietoeristen. “Ik heb daar niets tegen, maar bussen met toeristen die vanuit Gent, Antwerpen of Brussel aankomen om maar een paar uur in Brugge te blijven, veroorzaken soms overlast. Ze komen meestal allemaal op hetzelfde tijdstip”, zegt Mieke Hoste.

“Het gaat bijvoobeeld om Amerikanen die naar Europa komen. Ze slapen in Brussel, komen een paar uur naar Gent en Brugge en reizen dan verder naar Amsterdam. Ze zien maar heel kort enkele highlights van de stad. Als toeristische bestemming heb je daar heel weinig aan”, verklaart de Brugse schepen.

De concentratie van veel toeristen op hetzelfde moment in Brugge baart de schepen zorgen. “We mogen daar niet blind voor zijn. Ik zou niet willen dat Brugge de perceptie krijgt dat je er de hele tijd over de koppen loopt. Dat is een dooddoener voor een toeristische bestemming.”

Hoste zegt dat ze ideeën heeft om de problematiek aan te pakken. “Je ziet in andere toeristische steden maatregelen zoals beperkingen op aantallen en extra belastingen. Ik denk dat er heel wat mogelijkheden zijn, maar ik moet mijn collega-schepenen meekrijgen in dat verhaal.”

Na de coronacrisis is er nu de energiecrisis. Dreigen toeristen daardoor weg te blijven? “Brugge is een typische citytripbestemming. Als mensen moeten kiezen tussen een grote vakantie en een citytrip, lopen we het risico dat de citytrip eerst sneuvelt. We merken nu al dat er heel last minute geboekt wordt”, aldus Hoste.