Cruiseschip Disney Dream meert aan in Zeebrugge

Op 18 augustus meert het cruiseschip ‘Disney Dream’ aan in de haven van Zeebrugge. Het 340 meter lange schip is eigendom van The Walt Disney Company, de 4.000 passagiers worden ondergedompeld in de magische wereld van Disney.

Vorig jaar mocht Zeebrugge al de Disney Magic verwelkomen, nu komt rederij Disney Cruise Line met een nog groter schip naar onze haven. De Disney Dream is op 15 juli vertrokken uit Barcelona en heeft al Southampton, Kopenhagen, Oslo en Amsterdam aangedaan. Vanaf midden september vertrekt het schip naar New York, tijdens de winter doet het cruises in de Caraïben.

Betoverend

Volgens de goed geïnformeerde website www.cruiseseschepeninzeebrugge.be is de Disney Dream een betoverend cruiseschip dat veel te bieden heeft aan alle leeftijden: “Met zijn opvallende Disney-thema en creatieve details wordt elke passagier ondergedompeld in de magische wereld van Disney. Het schip biedt talloze attracties, zoals een 233 meter lange waterglijbaan verspreid over vier dekken, een prachtig theater met Broadway-shows en een exclusieve Disney Club voor kinderen.

De Disney Dream werd in 2010 in Duitsland vervaardigd bij Meyer Werft en werd op 28 januari 2011 te water gelaten. Het schip heeft twee extra dekken in vergelijking met de Disney Magic en Disney Wonder. Het design is wel grotendeels hetzelfde gebleven: een tribute aan de klassieke ocean liners van de jaren 1930.

Obers gaan mee

Een leuk weetje: Disney hanteert een rotatiesysteem voor het all-inclusive arrangement : de passagiers kunnen iedere dag in een ander restaurant dineren en worden tijdens hun gehele verblijf bediend door hetzelfde team van obers, die iedere dag meegaan naar een ander restaurant.

De Disney Dream meert dit jaar twee keer aan in Zeebrugge: op 18 augustus 2023 als tussenstop in een 11-daagse cruise vanuit Kopenhagen naar Southampton en op 4 september als eerste aanloophaven na vertrek in Southampton richting Scandinavië. Ook volgend jaar mag Zeebrugge het cruiseschip twee keer verwachten. Vorig jaar was de Disney Magic te gast.

Een bezoek aan boord is niet toegelaten, indien je geen cruise geboekt hebt. Van op een afstand zal het cruiseschip wel te bewonderen zijn in de haven van Zeebrugge.