Cath Luyten volgt Maaike Cafmeyer op als ambassadrice voor de Westhoek: “Verstillen en onthaasten met ‘Westhoek unPlugged’”

Toerisme Westhoek presenteerde een reeks nieuwigheden in wijndomein De Nachtegael in Zonnebeke. Voor het nieuwe logiesconcept ‘Westhoek Unplugged’ strikte Westtoer Cath Luyten als ambassadrice. Ook van het WO I-themajaar ‘Landscapes, Feel Flanders Fields’ wordt veel verwacht. In de verhaallijn ‘De Grote Goesting’ blijft het Weekend van het Volkscafé een topper.

Wie tussen 13 en 26 maart naar de zender één zapt zou moeten een nieuw promotiefilmpje zien over de Westhoek met Cath Luyten in de hoofdrol. “Cath is de opvolger van Maaike Cafmeyer als gezicht in de regio”, zegt Valérie Heyman, regiomanager Westhoek van Westtoer. “Ze was vooral enthousiast over het nieuwe logeerconcept ‘Westhoek unPlugged’. Dit nieuw concept omvat een midweekverblijf om te vertragen en te verstillen in de rust van de groene Westhoek.”

Westhoek unPlugged

Cath Luyten is naar tv-presentatrice ook auteur van het boek ‘Silence, please!’. Het project sluit dus nauw aan bij de levensvisie van de nieuwe ambassadrice. “Anders dan Maaike kende Cath de Westhoek niet zo goed. Ze is van de Kempen en ze kwam al een paar keer naar de Westhoek om de streek te verkennen. Het spotje zal te zien zijn voor en na de grote kijkcijferkanonnen van één zoals De Planckaerts. Voor Westhoek unPlugged wordt samengewerkt met een vijftiental logiesaanbieders die stilte en groen hoog in het vaandel dragen. Daarnaast bieden ze activiteiten aan die het onthaasten bevorderen, zoals yoga, pottenbakken, fluistervaren, stiltewandelingen…”

Landscapes

Een ander belangrijk speerpunt voor het toerisme in de Westhoek is ‘Landscapes, Feel Flanders Fields’, het nieuwe thema voor het herdenkingstoerisme in 2023-2024. “Landscapes richt zijn blik op het verleden én de toekomst van de herdenkingslandschappen in de Westhoek”, zegt Eline Adam, projectmanager WO I bij Westtoer. “In de expositie ‘For Evermore’ in het In Flanders Fields Museum zijn verhalen achter 22 begraafplaatsen te ontdekken. Hooge Crater Museum creëert met The Front Eye een nieuw uitkijkpunt over The Ypres Salient en ook Museum Aan De IJzer brengt het WO I-landschap aan de IJzer terug met ‘Sporen in het Landschap’. Ook fietsroutes, wandeltrajecten en concerten laten een breed publiek kennis maken met de verhalen van de landschappen. De klaroenspelers van de Last Post zoeken op diverse momenten het landschap van de Westhoek op voor muzikale evocaties.”

Nieuwe fietsroutes

Rond het thema ‘Van de bergen tot de zee’ presenteert Westtoer ook zeven nieuwe of vernieuwde fiets- en wandelroutes: de IJzerbroekenfietsroute, de Moerenroute, de Koekelarebergroute, de Vrijbosfietsroute, de Heuvellandfietsroute, de Vredesroute en de Grensleiefietsroute. “Het wandelnetwerk Hoppeland. De bewegwijzerde wandelroutes op het wandelnetwerk worden geïntegreerd op de wandelnetwerkkaart”, geeft Valerie Heyman nog mee. “In het project Horizon 2025 wordt op het dak van Muziekcentrum Dranouter een uitkijkplatform geplaatst. Het uitkijkpunt vanop de kerktoren in Lampernisse biedt vanaf 22 oktober een uniek zicht op de natuur tussen Veurne en Diksmuide.”

Volkcafés

Ten slotte vindt in het kader van De Grote Goesting op 22 en 23 april opnieuw het Weekend van het Volkscafé plaats. “Tachtig authentieke cafés zetten hun deuren open voor het brede publiek en organiseren tal van activiteiten”, vervolgt Heyman. “Origineel is het nieuw lied over de volkscafés dat tijdens dit weekend wordt uitgebracht.”

Den Nachtegael

De voorstelling van de nieuwigheden vond plaats in het nieuwe wijndomein Den Nachtegael, dat zich wil ontplooien als een nieuwe toeristische attractie in de Westhoek en ondertussen het grootste wijndomein is in de Westhoek. “Ondertussen zijn er al veel evenementen in de zaal”, zegt Dirk Syx. “Maar de officiële opening van het wijndomein moet nog plaatsvinden op 30 juni. In totaal verbouwen we hier 21 soorten druiven en die zorgen voor productie van 26 verschillende wijnen, voor iedere letter van het alfabet. Deze zomer organiseren we zelf ook een aantal evenementen onder de noemer ‘Summer in the vinyard’.”