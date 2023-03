Burgemeester van Bredene wil meer toeristische subsidies voor kust: “Ongelijke verdeling tegenover kunststeden”

Volgens Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene (Vooruit) worden de kustgemeenten zo goed als genegeerd door de Vlaamse overheid bij de verdeling van toeristische subsidies. Volgens de cijfers, die hij onlangs analyseerde zou de kust in 2022 slechts 1,55 procent van het totaal pakket van de toeristische subsidies gekregen hebben. En dat terwijl de kust een van de belangrijkste toeristische regio’s is van België.

“Onlangs werden de cijfers opnieuw bevestigd door een onderzoek uit 2020: de kust is een van de belangrijkste toeristische regio’s van ons land. Bij de start van de legislatuur in 2019 werden de kust en kunststeden in één adem vernoemd. Maar als we kijken naar waar de toeristische subsidies vanuit Vlaanderen stromen, zien we dat er bijvoorbeeld in 2022 amper 1,55 procent van toegezegde Vlaamse toeristische subsidies naar de kust ging. Je zou bijna niet vermoeden dat er aan zee zich iets afspeelt van enig toeristisch belang.”

Geen nieuw probleem

Het is al niet de eerste keer dat Vandenberghe dit pijnpunt aankaart. “In haar beleidsnota gaf Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) aan dat ze het beleid van haar voorganger Ben Weyts zou verder zetten. Men wist toen ook al dat de kust veel bezoekers trekt. Daarom is het onverantwoord dat de Vlaamse overheid al jaren subsidieprogramma’s uitschrijft op maat van de steden.”

“De grotere steden hebben ook meer mogelijkheden om de zware administratie rond die subsidiestromen te verzorgen dan kleinere kustgemeentes”

“Want de grotere steden hebben meer ruimte om de zware administratieve lasten rond de subsidies aan te pakken dan een kleinere kustgemeente. Voor de volle 1,55 procent toeristische subsidies, die in 2022 naar de kust ging, ging er maar liefst 64 procent van alle toegezegde subsidies naar een van de grootste tien steden in Vlaanderen.”

Investeringen nodig

“In een snel evoluerende sector als toerisme is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt om aantrekkelijk te blijven. Heel veel Belgen trekken voor hun vakantie naar de kust, terwijl de grote steden meer buitenlandse toeristen aantrekken. De Vlaamse overheid ziet die als interessantere doelgroep, maar zo blijft de binnenlandse toerist aan het lot overgelaten.”

“Het is niet alleen jammer voor de toeristen, maar ook voor de vele professionals, die hard werken voor het toerisme aan de kust”

“Dat is niet alleen jammer voor de toeristen, maar ook voor de vele professionals die hard werken aan het toerisme aan de kust. In naam van alle kustburgemeesters roep ik minister Demir op om dringend werk te maken van een beleid met voldoende waardering voor het kusttoerisme. Want het is een doelbewuste keuze dat onze regio vernederd achterblijft”, besluit Vandenberghe.