Burgemeester sluit hotel met ongunstig brandpreventieverslag: “Die werken moeten uitgevoerd worden en daarna gaan we gewoon terug open”

Een hotel in de Oostendse Koningsstraat kreeg een ongunstig brandpreventieverslag en daarom werd de uitbating van het hotel door burgemeester Bart Tommelein met onmiddellijke ingang verboden. “We gaan alles renoveren om terug in orde te zijn”, klinkt het bij de uitbater.

Als we een kamer willen boeken in hotel HEB bij boekingsplatform Booking.com, dan krijgen we de melding dat er geen kamers beschikbaar zijn. Logisch, want het hotel werd op burgemeestersbevel gesloten met onmiddellijke ingang. Een klacht van een hotelgast en de daarop volgende controle zou aan de basis liggen van het besluit. “De brandweer stelde diverse gebreken vast nadat een hotelgast een klacht doorstuurde”, vertelt burgemeester Bart Tommelein. “Daarom leverde de brandweer een ongunstig brandpreventieverslag af. Aangezien de veiligheid van de hotelgasten niet meer gegarandeerd kan worden, ben ik genoodzaakt om de uitbating te verbieden. Het hotel zal gesloten blijven tot de vastgestelde gebreken weggewerkt zijn.”

Als we de referenties op het boekingsplatform bekijken van het hotel in het stadscentrum van Oostende, zijn die niet mals. Op comfort en hygiëne scoort het hotel amper 5. De totale tevredenheidsscore ligt op 4,8 op 10 op een totaal van 1184 beoordelingen. En dan moet je weten dat de 7,9 op 10 voor de locatie het gemiddelde naar omhoog heeft getrokken.

De hoteluitbater wil het liever niet over een verplichte sluiting hebben, maar is wel gestart met renovatiewerken. “We zullen waarschijnlijk enkele maanden gesloten zijn voor renovatiewerken”, vertelt de man. “Verplicht gesloten? Die werken moeten uitgevoerd worden en daarna gaan we gewoon terug open. Afgelopen zomer was het te druk en konden we de werken niet uitvoeren, maar nu de meeste toeristen terug naar huis zijn, kan het wel.”

Nadat de uitbater aangeeft dat de vastgestelde gebreken aangepakt werden, zal een nieuwe controle uitgevoerd worden. Pas daarna kan het hotel terug de deuren openen.