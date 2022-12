Brugse hotels zitten goed vol en ook de kerstmarkt lokt weer een massa volk: “De Britten hebben massaal de weg teruggevonden”

De meeste Bruggelingen zullen de fameuze zwarte containers nooit echt in hun hart sluiten. Maar toch lijkt dat geen beletsel voor een bezoekje aan de kerstmarkt. Het is er minstens even druk als in 2019 en ook de lichtbelevingswandeling trekt een massa volk. Zo blijkt net twee weken na de start van Wintergloed. “De hotels zitten bovendien goed vol en de Britten hebben eindelijk de weg naar Brugge teruggevonden”, weet toerismeschepen Mieke Hoste.

Bijna 1.200 duimpjes en hartjes en zo’n 250 ondersteunende reacties op sociale media bij een opiniestukje van deze krant waarin gepleit werd voor een terugkeer van de oude vertrouwde houten chalets naar de kerstmarkt maken het wel duidelijk.

De Bruggelingen en streekgenoten hebben de keuze voor de zwarte container als hedendaagse vorm van kerstkraam op de historische pleinen nog altijd niet goed verteerd. De vergelijking met de warme kerstmarkten van onder meer Brussel, Oostende en over de grens ook Rijsel en zeker de Duitse kerstmarkten wordt massaal gemaakt.

Vernieuwing

Het idee voor een vernieuwing van de Brugse kerstmarkt, al jarenlang gekenmerkt door houten chalets en een ijspiste in het midden van de Markt, werd al onder de vorige legislatuur geopperd. Die vraag naar vernieuwing kwam er door de aanzwellende kritiek dat het teveel eenheidsworst was en dat de kerstmarkt niet mee evolueerde met de tijd. Zo verloor het positie ten opzichte van andere projecten zoals bijvoorbeeld de Brusselse winterbeleving die bekend staat voor zijn grote aanbod, gezellige sfeer en diversiteit op het vlak van dranken en hapjes.

In een samenwerking tussen het stadsbestuur, de stedelijke vzw Brugge Plus – die optreedt als organisator van heel wat evenementen – en het Brugs Handelscentrum (BHC) werd een nieuw concept uitgetekend. BHC zou zorgen voor meer diversiteit in het aanbod – wat er ook wel enigszins kwam – en Brugge Plus zou een nieuw ontwerp uittekenen voor de kraampjes en de aankleding van de kerstmarkt. Er werd niet langer beroep gedaan op de firma All Events waarbij het BHC al jarenlang de houten chalets huurde en in 2021 gaf het College van Burgemeester en Schepenen toestemming aan Brugge Plus om de intussen welbekende zwarte containers aan te kopen.

De kostprijs voor de honderd containers, inclusief lichtbak vooraan, bedroeg 603.034 euro, exclusief BTW, af te schrijven over zes jaar en met een kost voor de plaatsing van 42.252 euro. De oppositie, vooral N-VA, toonde zich al vlug een sterke tegenstander van deze constructies en hekelde de hoge kostprijs. Een aankoopprijs die zou gerecupereerd worden door de jaarlijkse verhuur aan de organisatie van de concert, het BHC dus.

Vertekend beeld

De containers zijn intussen een bekend maar daarom zeker nog geen geliefd beeld. “Bij toeristen horen wij daar toch geen klachten over hoor. We zien dit jaar dat ze massaal aanwezig zijn op de kerstmarkt”, zegt toerismeschepen Mieke Hoste (Vooruit).

“Het zijn eerder Bruggelingen die het moeilijk hebben met deze vernieuwing. Maar dan nog geeft het volgens mij een vertekend beeld. Het is enkel wie ertegen is die zich erover druk maakt op sociale media. Heel veel mensen zijn blij dat ze weer in alle vrijheid een kerstmarkt kunnen bezoeken. De budgettering is zo voorzien dat ze zes jaar verhuurd worden aan het BHC. Het zou dus financieel onverantwoord zijn om die eerder te gaan vervangen.”

“Het zijn eerder Bruggelingen die moeite hebben met de vernieuwing, toeristen hebben er geen problemen mee”

“We hebben intussen zicht op cijfers van de eerste tien dagen van de kerstmarkt. Daaruit blijkt dat het qua bezoekers vergelijkbaar is met 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Zeker de weekends zijn enorm populair maar ook op weekdagen loopt er heel wat volk rond. Wat het verblijfstoerisme betreft: in de weekends zijn de meeste hotels quasi volgeboekt en opmerkelijk is dat een verblijf ook langer duurt dan in de vorige vergelijkbare periode, 2019 dus. De hoteliers horen we zeker niet klagen. Ook belangrijk: de Britten die door corona en de Brexit zolang wegbleven, hebben eindelijk weer massaal de weg teruggevonden naar Brugge.”

Bestedingspatroon

Dat bevestigt ook Dirk Vanhegen, voorzitter van het Brugs Handelscentrum. “De Britten zijn heel belangrijk voor ons. Denk maar aan hun mooie bestedingspatroon en het feit dat ze ook al vroeg, van in de eerste weken, massaal onze kerstmarkt bezoeken. Dichter bij Kerstmis blijven ze meer in eigen land. Zo hebben we een mooie spreiding over de hele kerstperiode”, klinkt het.

“De organisatie van deze kerstmarkt dit jaar was aanvankelijk niet zo evident na de moeilijke editie van vorig jaar. Zo haakten er heel wat standhouders af, maar we zien nu dat het toch een groot succes is. We hebben er dus goede hoop op dat die afhakers er volgend jaar opnieuw bij zullen zijn. En voor alle duidelijkheid: als er standhouders afhaken, komt dat niet door de containers. De weerstand tegen deze kerstunits wordt volgens mij ook wel wat opgeblazen en aangewakkerd door de politieke oppositie”, aldus Dirk Vanhegen.

Warmathon

Als voorzitter van Brugge Plus, de stedelijke vzw die intussen ook al voor de vierde keer de lichtbelevingswandeling Wintergloed organiseert, toont ook schepen Franky Demon (CD&V) zich tevreden. “De wijziging waarbij we het parcours wat hebben ingekort (van 3 naar zo’n 2 kilometer) en met minder maar grotere en meer spectaculaire installaties valt duidelijk in de smaak”, zegt Demon.

“Zeker de weekends zijn heel erg druk – zonder dat het overdreven is want anders zou de politie ingrijpen – maar ook op weekdagen zijn er heel wat mensen die rustig komen genieten van het lichtspektakel. De Warmathon op 19 december, waarbij gelopen wordt voor de goede doelen van De Warmste Week, zal trouwens over het parcours van de lichtwandeling lopen. Dan zal het voor één keer niet toegankelijk zijn voor wandelaars. En ja, ook de schaatspiste en de winterbar Vorst aan het Minnewater lokken dit jaar een massa volk.”

Sensibilisering

Vanaf vandaag vrijdag wordt een kerstkraampje op de Markt ingevuld door de stedelijke preventiedienst die er in het weekend zal sensibiliseren rond verstandig alcoholgebruik. En op het Simon Stevinplein komt er na het weekend zelfs een kerststal te staan in een van de kerstunits waarvoor geen standhouder werd gevonden.

