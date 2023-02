Brugse hotelier Michel Maertens over gebrek aan receptionisten: “Weinig afgestudeerden Toerisme belanden in de hotelsector”

De vacatures bij VDAB, interim bureaus en op jobsites puilen uit met jobaanbiedingen voor hotelreceptionisten. Die job prijkt in de Top 10 van knelpuntberoepen. Vele van de honderd Brugse hotels zijn op zoek naar receptionisten, Hotel Navarra bijvoorbeeld heeft er twee nodig. “Over dit boeiend beroep bestaan helaas misverstanden”, zegt hotelier Michel Maertens.

Op de lijst met vacatures bij de VDAB, afdeling Brugge, vinden we momenteel een tiental vacatures onder de noemer ‘hotelreceptionist’. Randstad interim biedt drie tijdelijke jobs, met uitzicht op een vast contract. Zo is Hotel ‘t Putje op ‘t Zand al sedert april van vorig jaar op zoek naar een front office medewerker met ervaring.

Creatief

Dimitri Thirion, voorzitter van Hotels regio Brugge, bevestigt dat er bij de honderd hotels in Brugge een tekort is aan receptionisten: “We moeten creatieve oplossingen uitdokteren. In kleinere hotels staat vaak noodgedwongen de eigenaar of uitbater zelf achter de balie, omdat hij geen personeel vindt. Zelf doe ik het ook afwisselend met mijn vrouw in ons hotel Jan Brito in de Freren Fonteinstraat.”

Egon Lagrou, assistent-manager van Grand Hotel Casselbergh en Hotel Arragon uit de Hoogstraat, is opgelucht: “Indien u mij vorige week opgebeld had, had ik u moeten bekennen dat we dringend op zoek waren naar een receptionist. We hadden één vacature, maar die is inmiddels ingevuld.”

“Het is redelijk snel gegaan. Mijns inziens speelt dit knelpuntberoep de viersterrenhotels veel minder parten. Het is aangenamer werken in een luxehotel, goed opgeleide kandidaten zullen daar eerst voor kiezen, in plaats van voor een budgethotel.”

Moeizame zoektocht

Bruggeling Michel Maertens, de eigenaar van het 4-sterren Hotel Navarra, dat 94 kamers telt en al 43 jaar gevestigd is in de Sint-Jakobsstraat in Brugge, is momenteel op zoek naar twee extra receptionisten om zijn team te versterken.

“Ons hotel is het hele jaar door geopend, 7 dagen op 7, 24 uren per dag moet de hotelreceptie bemand worden. Voor dagshifts hebben we een team van 5 à 6 receptionisten nodig. Noodgedwongen moeten we soms ook medewerkers uit onze back office inzetten voor die taken.”

“De reden voor die moeizame zoektocht naar hotelreceptionisten is deels te wijten aan de foute perceptie over die job. De vroege (van 7 tot 15 uur) of late shifts (van 15 tot 23 uur) schrikken soms potentiële kandidaten af. Ten onrechte, want in een regime van een 5-daagse werkweek biedt dit net veel voordelen.”

“Je bent ofwel in de namiddag en ’s avonds vrij om eens met vrienden, kennissen of familie af te spreken of je kunt ’s morgens relax je huishouden en boodschappen doen! Bij ons hebben receptionisten afwisselend een aantal vroege en een aantal late shifts per maand. Trouwens de werkplanning wordt een maand op voorhand vastgelegd.”

Kennis van het Frans

“In feite is hotelreceptionist een aangename, afwisselende toffe job die jongeren heel wat kansen biedt om zich verder te ontwikkelen in tal van vaardigheden en om zelf sterker te worden. Je hebt veel sociaal contact, je taalkennis en je skills verbeteren sterk.”

“We leggen de lat niet al te hoog, maar een kennis van Nederlands, Engels en Frans is een must. Het stoort mij wel dat vele interim kantoren onvoldoende rekening houden met het vereiste profiel. Ze sturen te vaak kandidaten die zelfs geen woord Frans kennen! Dat is puur tijdsverlies zowel voor de kandidaat als voor de hotelier. We stellen wel vast dat de kennis van het Frans er helaas sterk op achteruit is gegaan.”

Investeren in jezelf

“Ook over de verloning bestaan kwakkels. Velen denken dat ze weinig zullen verdienen, maar de minimum verloning voor een jonge starter zonder beroepservaring bedraagt toch 2.650 euro bruto, al is er natuurlijk ook nog een verschil tussen iemand die pas van school komt en een receptionist met reeds enkele jaren ervaring op de teller. Veel jonge mensen zijn helaas niet meer bereid in zichzelf te investeren, ze hebben Hotel- of Toerisme management gestudeerd en denken dat ze meteen een hotel van A/Z kunnen leiden.”

“Mijn directrice is zelf 26 jaar geleden bij ons begonnen als receptioniste! Je moet bereid zijn om elke trap van de ladder te bewandelen, om te kunnen doorgroeien. Want er zijn echt wel promotiekansen. Het is tevens zorgelijk dat van Hotelmanagement en Toerisme opleidingen, zo weinig afgestudeerden finaal in de sector belanden, omdat er heel wat misverstanden bestaan over jobs in de hotelsector”, aldus Michel Maertens.