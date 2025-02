Brugs vijfsterrenhotel Heritage verkocht aan ambitieus jong echtpaar

Nadat enkele maanden geleden Bruggeling Michel Maertens na meer dan veertig jaar zijn Hotel Navarra verkocht aan een Franse groep, is ook Hotel Heritage van het Brugse echtpaar Johan Creytens en Isabelle Declercq overgenomen. Het jonge Zedelgemse echtpaar Alisa Rekhova en Matthias Vandekerckhove zet hun levenswerk voort.

Twee familiaal gerunde Brugse luxehotels hebben nieuwe eigenaars gekregen. Michel Maertens verkocht vorig jaar zijn viersterrenhotel Navarra in de Sint-Jakobsstraat aan de Franse groep Sohoma. Nu hebben Isabelle Declercq (59) en Johan Creytens (59) voor hun vijfsterrenhotel Heritage in de Niklaas Desparsstraat, met bijhorend restaurant Le Mystique, een overnemer gevonden.

Vijf sterren

32 jaar lang runde dit Brugse echtpaar met succes Hotel Heritage. Bij de start had het hotel drie sterren, Isabelle en Johan verfraaiden het tot een hotel met vier sterren. In 2009 trad het hotel toe tot de prestigieuze brand Relais&Chateaux, na een opwaardering kende Toerisme Vlaanderen het etablissement in 2020 vijf sterren toe. Restaurant Le Mystique kreeg in de Gault&Millau 14,5 punten. Hotel Heritage werd bekroond tot beste boutique van België en maakt deel uit van het selecte kransje small luxuary hotels in het world.

Johan Creytens verwoordt de beslissing om hun levenswerk te verkopen als volgt: “Hoewel dit afscheid met enige emotie gepaard gaat, kijken we met trots en dankbaarheid terug op deze bijzondere periode. Ons succes is niet alleen het resultaat van onze inzet, maar vooral ook van het fantastische team en de betrouwbare partners met wie we al die jaren hebben samengewerkt.”

Toekomst

“De toekomst van Hotel Heritage en Restaurant Le Mystique is in goede handen, want de nieuwe eigenaars Alisa Rekhova en Matthias Vandekerckhove nemen het roer over”, vervolgt Johan Creytens. “Zij zullen met dezelfde passie en toewijding het hotel en restaurant verderzetten en voortbouwen op de gevestigde reputatie.”

“De Zedelgemse familie Vanderkerkhove heeft ervaring in de hotelsector, want het is eigenaar van twee Oostendse hotels, met name Glenmore en Bero. We zijn heel tevreden dat we de ideale overnemer gevonden hebben: een jong West-Vlaams koppel van 29 jaar dat met evenveel ambitie en passie Hotel Heritage wil runnen, zoals toen wij gestart zijn 32 jaar geleden.”

Voor Johan en Isabelle is dit geen definitief afscheid. “32 jaar lang in de hotelsector, dat kruipt in de kleren. In onze sector ben je zeven dagen op zeven bezig. Nu gaan we even op adem komen en herbronnen. Maar we zullen niet op onze lauweren rusten, we zitten nog boordevol ambitie”, aldus het echtpaar.