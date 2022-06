Brugs toerismeschepen is in Londen om opnieuw Britten te lokken

Momenteel brengt een delegatie van Visit Bruges, geleid door toerismeschepen Mieke Hoste, een werkbezoek aan Londen. Ze bespreekt er met diverse toeristische partners de mogelijkheden om het bezoek van Britten aan Brugge te reactiveren. Voor corona waren één op vijf verblijfstoeristen in Brugge Britten, die stroom is meer dan gehalveerd.

In 2019, het jaar voor de pandemie, vonden ruim 500.000 Britten de weg naar Brugge. De Britse markt was in 2019 de op één na belangrijkste buitenlandmarkt en met 20% van alle overnachtingen de belangrijkste markt voor het verblijfstoerisme. In de eerste vijf maanden van 2022 bedroeg het aandeel Britten ‘maar’ 45% van het totale aantal in dezelfde periode in 2019.

Relance

Volgens schepen Mieke Hoste scoort Brugge momenteel sterk op de binnenlandse markt en zijn vooral de Nederlanders en Fransen de drijvende kracht achter de toeristische relance in Brugge: “Door de beperkende reismaatregelen die voor bezoekers van buiten de Europese Unie pas recent werden opgeheven, komt de heropleving van het toerisme uit het Verenigd Koninkrijk trager op gang dan in de andere nabij-markten. Maar nu de beperkingen zijn weggevallen, steken we een tandje bij met diverse acties, waaronder in deze periode met een out of home video campagne in de Londense metro.”

Om het toerisme vanuit het Verenigd Koninkrijk terug aan te trekken, investeert Stad Brugge zelf 230.000 euro, maar dankzij diverse partnerships is de totale waarde van de campagne ruim 370.000 euro. Deze middelen worden gericht ingezet, vooral in de regio Greater London en South East England. Dit zijn voor Brugge de belangrijkste wingewesten in het Verenigd Koninkrijk.

Schepen Mieke Hoste plant dinsdag in Londen een bespreking met Eurostar om na te gaan hoe ze de samenwerking kan intensifiëren: “Samen met het buitenlandkantoor van Toerisme Vlaanderen verkennen we ook nieuwe mogelijke partnerships in het kader van ons actieplan 2023. Hun contacten en marktkennis zijn voor ons van grote waarde om hier op succesvolle wijze campagne te kunnen voeren.”