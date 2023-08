Brugge verwacht geen invasie van Chinese toeristen, nu zij opnieuw mogen reizen naar Europa

De Chinese overheid heeft zopas het reisverbod voor haar 1,4 miljard inwoners geschrapt. Die mogen voortaan lustig naar Europa reizen. Betekent dit dat Brugge binnenkort zal overspoeld worden door Chinese toeristen? Volgens burgemeester Dirk De fauw en toerismeschepen Mieke Hoste zal het zo geen vaart lopen: “We verwachten absoluut geen invasie.”

“Als de Chinezen komen, doen ze dat meestal in groep. Ze reizen naar Europese hoofdsteden, waar ze overnachten, en maken dan dagexcursies”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. Tijdens de pandemie overwoog hij eventjes om wegens volksgezondheidsredenen een inreisverbod voor Chinezen op te leggen, omdat corona in dat land ontstaan was en er besmettingsgevaar was. Maar nu vreest hij absoluut geen Chinese invasie.

Halve dag

“Amper een beperkt aantal Chinezen onderneemt tijdens een Europese rondreis een halve daguitstap naar Brugge. Ze komen hier ‘s morgens toe en zijn na de middag alweer weg. Ik ben zelf vorige maand naar Vietnam op vakantie geweest. Daar ontvangen ze doorgaans wel veel Chinese toeristen, maar deze zomer waren er opvallend weinig Chinezen in Vietnam. De economie stagneert al een tijdje in China, ik vermoed dat veel Chinezen niet echt happig zijn om te investeren in reizen. Ze hebben er het geld niet voor.”

Vorig jaar telde Brugge 7,3 miljoen bezoekers, amper 2 procent waren afkomstig uit de Aziatische markt. Voor alle duidelijkheid: dat is niet China alleen. “Bijna de helft van de Brugge-bezoekers zijn Belgen, het merendeel van de buitenlandse toeristen komt uit onze buurlanden, Spanje en Italië. Als ze al van ver komen, dan is het uit de Verenigde Staten en Latijns-Amerika”, zegt toerismeschepen Mieke Hoste.

In groep

Chinese toeristen vliegen doorgaans in groep naar Parijs, Londen, Wenen of Barcelona. “Je moet er rekening mee houden dat de meeste Chinezen amper tien vakantiedagen per jaar hebben. Hun tijd en budget is beperkt. Sommigen staan bij wijze van spreken dinsdag om 11 uur in Brugge en vertrekken alweer na enkele uren. Een heel beperkt aantal Chinezen blijft één nachtje slapen in Brugge”, vervolgt Mieke Hoste.

Toerisme Brugge overweegt dan ook helemaal niet om promotiecampagnes te gaan voeren in China. “Dat heeft geen enkele zin, we concentreren ons op de buurlanden. In het verleden heeft een private touroperator Japanse nephuwelijken in het stadhuis van Brugge gepromoot, er werden zelfs Japanse kerselaren gepland op ‘t Zand. Maar die hype is al lang voorbij.”

“Ik vermoed dat de opheffing van het reisverbod voor Chinezen zich trouwens pas ten volle zal laten voelen in Europa in het voorjaar van 2024. Het is niet omdat de Chinese regering nu het reisverbod opheft, dat 1,4 miljard Chinezen hier morgen al staan.”

Geen Russen meer

Met 7,3 miljoen bezoekers vorig jaar heeft het toerisme in Brugge zich nagenoeg hersteld sedert de pandemie. “In topjaar 2019 ontving Brugge 7,9 miljoen toeristen. De Nederlanders waren de eersten om terug te keren, nadien volgden de Fransen.”

“Nu zijn ook de Britten terug, ze verblijven tegenwoordig zelfs iets langer in Brugge. De heisa over de Brexit was onterecht, het is de waarde van de pond die beslist of Britten al dan niet naar Brugge komen. We verwachten dat de toeristische markt voor Brugge in 2024 zal genormaliseerd zijn. Volgend jaar zouden we opnieuw de cijfers van voor corona moeten halen. De enigen die we tegenwoordig nauwelijks nog zien in Brugge, zijn de Russen”, besluit Mieke Hoste.