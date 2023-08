Brugge telt in deze zomer meer bezoekers dan vorig jaar

Met nog een kleine week te gaan, heeft Brugge al de balans opgemaakt van de zomervakantie. Naar verwachting zullen in juli en augustus 1,6 miljoen bezoekers de historische binnenstad hebben bezocht. Ten opzichte van de zomervakantie in 2022 is dat een stijging van 6 procent.

Het binnenlands toerisme kende een lichte terugval (-3 procent), het buitenlands toerisme – ook terug uit de verder afgelegen markten – een stijging (+16 procent). Drie kwart van de bezoekers waren dagjesmensen.

Meer overnachtingen

Volgens burgemeester Dirk De fauw waren er deze zomer waren er nog meer overnachtingen dan in de zomer van 2022, die ook al zeer goed scoorde op het vlak van verblijfstoerisme: “De 14 procent verblijfstoeristen realiseerden in totaal 400.000 overnachtingen in de stad. Dat zijn 15.000 overnachtingen meer dan de periode juli en augustus 2022.”

11 procent van de bezoekers zijn geen toeristen in de betekenis die daar wordt aan gegeven maar bezoekers uit de omliggende gemeenten die omwille van de centrumfunctie van de stad naar de binnenstad afzakken om een evenement mee te pikken, eens culinair te genieten of om te winkelen.

Beheersbaar

De bezoekersaantallen zijn gelijkmatig gespreid over juli en augustus. Juli en augustus behoren traditioneel tot de maanden waarin het meest naar Brugge wordt gereisd. Voor de maand juli lagen de bezoekersaantallen beduidend hoger dan anders (+10 procent), voor augustus zal nagenoeg een status quo genoteerd worden ten opzichte van 2022.

Elke dag werden op basis van mobiele data gemiddeld 33.000 mensen in de binnenstad geteld. Schepen van Toerisme Mieke Hoste verduidelijkt: “Uitgezonderd de zaterdagen was het bezoekerspatroon vrij gelijkmatig gespreid over de week. En dat is goed nieuws want de drukte blijft beheersbaar en zo hoeven toeristische ondernemers zich niet op extra piekmomenten te organiseren.”

“In de toekomst willen we nog actiever gaan werken rond kwalitatieve groei in plaats van kwantitatieve groei, in het belang van de leef- en belevingskwaliteit. Daar zijn verschillende denkpistes waarmee we samen met de sectorvertegenwoordigers aan de slag gaan.”