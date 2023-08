Brugge moet meer het kampeertoerisme promoten

“Brugge moet meer en beter het kampeertoerisme promoten, zodat gezinnen met een kleiner budget ook onze mooie stad kunnen bezoeken”, verklaarde raadslid Nele Caus (N-VA) tijdens de Brugse gemeenteraad dinsdagavond. Ze kreeg steun van Raf Reuse (Groen).

Vaak hangt het bordje ‘volzet’ aan de ingang van de camping in de Veltemweg in Sint-Kruis. Het is de enige echte camping in Brugge. Daarnaast zijn er twee pop-ups aan de Sint-Pietersplas. De landbouwer die er zijn gronden verhuurt, telde er vorige maand duizend overnachtingen. De overvolle campings aan de kust sturen klanten door naar Brugge.

Masterplan

“Dit alles wijst op de noodzaak van meer campings in Brugge, de bestaande faciliteiten zijn onvoldoende”, stelt Nele Caus. Dat beseft ook urbanisatieschepen Franky Demon: “Ik heb kamperen laten inschrijven in het masterplan voor de Sint-Pietersplas. Het enige probleem is dat de stad zelf niet over gronden beschikt, het initiatief moet van private personen komen. Ik hoop dat de grondeigenaars aan de Plas met elkaar praten voor het inrichten van campings.”

Aanvraag

“Er is recent een aanvraag ingediend aan de Sint-Pietersplas voor 86 plaatsen voor mobilhomes,16 plaatsen voor auto’s met caravans en en tentenweide. Maar mobilhomes laten parkeren langs de Coiseaukaai, zoals N-VA voorstelt, is geen goed idee”, aldus Franky Demon.