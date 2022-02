Brugge en de andere Vlaamse kunststeden zien toeristen nog altijd graag komen

Zeven op de tien bewoners van de vijf Vlaamse kunststeden Antwerpen, Gent, Brugge, Mechelen en Leuven blijven het toerisme in eigen stad steunen. Dat blijkt uit een tweejaarlijkse bevraging van de vijf steden en Toerisme Vlaanderen. De coronapandemie toont wel een impact op de cijfers: tegenover 2019 is het percentage bewoners dat toerisme steunt licht gedaald.

In 2019 was nog 76 procent van de bewoners het toerisme erg genegen. Twee jaar later is dat percentage gezakt tot 70 procent. Bijna twintig procent van de inwoners zegt dat ze door de coronacrisis meer het gevoel hebben iets negatiever te staan ten opzichte van het toerisme in eigen stad.

Meer voor- dan nadelen

Het percentage van aantal bewoners dat overlast ervaart door toerisme, is ook toegenomen tegenover 2019: het gaat van 17 tot 23 procent. 62 procent van de bevraagden geeft aan de andere kant aan dat de voordelen van het toerisme opwegen tegen de nadelen. Bijna acht op de tien bewoners vinden dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven. Tegenover de bevraging in 2019 zijn die cijfers licht gedaald. Het gevoel dat bewoners gehoord worden door het toeristisch beleid, is evenwel met vijf procentpunt toegenomen tot 25 procent in vergelijking met 2019.

Hart onder de riem

“Ik vind het bijzonder belangrijk dat er voldoende draagvlak blijft bij de bewoners van de kunststeden voor toerisme, want zij zijn natuurlijk de eerste ambassadeurs van hun stad”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Ik stel vast dat, ondanks enkele kritische bemerkingen de totaalbalans nog altijd positief is. Dat is een hart onder de riem voor onze toeristische ondernemers, die door corona ook vandaag nog altijd in bijzonder zwaar weer zitten.” Het is de derde keer dat de steden en Toerisme Vlaanderen de studie uitvoeren. De bevraging uit 2021 werd afgenomen bij 5.379 bewoners van de vijf steden.