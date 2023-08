Brugge blikt tevreden terug op open water recreatie deze zomer

Open water recreatie is intussen een vaste waarde in het Brugse zomersportaanbod. Met het zomerzwemmen in de Coupure en het (sport)strand in Zeebrugge als blikvangers kijkt de stad tevreden terug op een succesvolle zwemzomer. Er waren 9.000 bezoekers aan het zwemponton. Enige smet op de open water zomer was de annulering van de zwemdoortocht Damme-Brugge in de Damse Vaart.

De vijfde editie van het zomerzwemmen in de Coupure stond in het teken van de uitbreiding met een sportieve zwemzone. En dat was een ware voltreffer. Dit jaar mocht de stad opnieuw zo’n 9.000 bezoekers op het zwemponton ontvangen. Ondanks de wisselvallige zomer, een bijna evenaring van topzomer 2022.

SUP

Het uitgebreide aanbod in de sportieve zwemzone zorgde voor een leuke dynamiek rondom het zwemponton. Vooral SUP was razend populair. 2500 bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om hun “rondje” op de reien te maken. Ook het open water zwemmen, de initiaties waterpolo, lifesaving en het big jump-initiatief konden op veel enthousiasme rekenen.

Volgens sportschepen Franky Demon was het experiment om een sportieve zwemzone voor open water zwemmen, SUP, waterpolo en lifesaving aan de coupure te openen was een groot succes: “Met wat bijsturingen gaan we in de zomer van 2024 opnieuw voor hetzelfde concept en moet dit een boost geven om de verdere openstelling van de Reien voor meer watersportrecreatie in de toekomst te bewerkstelligen.”

Sportstrand

De werking van het (sport)strand onderging dit jaar een gedaanteverwisseling. De nieuwe invulling van het sportstrand en de reddingsdienst van kersvers hoofdredder Bart Dezeure werden volgens de schepen positief onthaald door de strandbezoekers.

De strandzomer werd begin juli op gang getrapt door een grootschalige reddingsoefening op het strand van Zeebrugge. De provinciale communicatie- en terreinoefening “Seacoast” zette de toon voor een veilige zwemzomer aan de Brugse kustlijn. Op enkele interventies na bleven noemenswaardige incidenten uit.

“Het strand van Zeebrugge is bovendien meer dan ooit toegankelijk. De speciale (elektrische) strandstoelen voor mensen met mobiliteitsproblemen werd 135 keer uitgeleend, een record! Het strand van Zeebrugge profileert zich zo verder als een écht familiestrand”, aldus Franky Demon.

Kitsesurfers

De wisselvallige weersomstandigheden zorgde voor kalme(re) dagen op het strand, maar het mindere weer had ook winnaars: de redders legden tientallen trainingen af en door de gemiddeld hogere hoeveelheid wind was het een topzomer voor kitesurfers in Zeebrugge.

Enige smet op de open water zomer was de annulering van de zwemdoortocht Damme-Brugge in de Damse Vaart. Ondanks de vele inspanningen van zowel de organisatie als het stadsbestuur, viel de zwemdoortocht door aanwezigheid van blauwalgen in het water. “Een domper, niet in het minst voor de organisatie en de deelnemers. Maar ook in 2024 kan de organisatie onze medewerking rekenen en proberen we het gewoon opnieuw”, concludeert Franky Demon.