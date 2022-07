Britse stormloop blijft uit: “Duurder en moeilijker bereikbaar geworden”

De terugkeer van de Britten naar de Westhoek verloopt voorlopig stroef. Nu op maandag 25 juli de zomervakantie begonnen is voor het merendeel van de Britten knelt het in Dover en Folkestone. “De gemiddelde Brit die naar Talbot House komt, heeft acht uur in de file gestaan in Dover”, zegt Simon Louagie van Talbot House.

Na twee coronazomers hadden veel toeristische ondernemers zich dit jaar verheugd op een massale terugkeer van de Britten naar de Westhoek, maar die lijkt voorlopig uit te blijven. “De terugkeer van de Britten begint heel kalm op gang te komen”, zegt Simon Louagie van Talbot House in Poperinge. “Er is niet veel veranderd de laatste weken en maanden. Er zijn Britten in de Westhoek, maar niet veel. De Britten hebben enorm veel miserie om hier te geraken door de problemen van de voorbije dagen in Dover.”

“We moeten mensen met zoveel mogelijk interesses aanspreken, want we hebben het echt wel nodig om te overleven”

Simon verwijst naar de chaos die er onder andere afgelopen weekend heerste in Dover, de belangrijkste haven voor het verkeer over Het Kanaal. Door de Brexit moeten de Britten die naar het Europese vasteland komen hun paspoort laten controleren en laten stempelen. Dat veroorzaakt lange files. “Wij hebben bussen die hier gewoon niet geraken”, zucht Simon. “De gemiddelde Brit die deze week in Talbot House is aangekomen, heeft ongeveer acht uur in de file gestaan in Dover. Veel mensen annuleren dus hun vakantie, want wie wil er acht uur in de file staan voor een kortverblijf van één of twee nachten in de Westhoek?”

Bezoeken afgelast

“De Britten hebben deze problemen zelf veroorzaakt, maar weigeren ze onder ogen te zien. En er is ook geen oplossing voor. Daarbij komt nog eens dat voor de Britten de vakantie begonnen is en het daardoor nog veel drukker is. De voorbije weken zijn heel wat bezoeken van Britse scholen afgelast omwille van de hitte – dat is ook de eerste keer – omdat ze bang zijn om te lang vast te zitten in een hete bus. Dat is echt wel iets waar we mee zitten. Als België kunnen we dat niet oplossen. Met de Welcome Back Pass to Flanders heeft Toerisme Vlaanderen wel een goed instrument om de Britten naar hier te lokken, maar de oplossing ligt bij de Britten zelf. Of bij de Fransen.”

Simon Louagie van Talbot House. © LBR

Ook bij de organisatoren van battlefield tours is het momenteel huilen met de pet op. “De Brexit heeft er veel mee te maken, maar ook de economie. De mensen moeten besparen op van alles. Het staat allemaal op een laag pitje. Ik denk wel dat de situatie weer zal verbeteren, maar het zal nooit meer hetzelfde zijn als voor corona”, zegt Annette Linthout van Camalou.

Druk in augustus

Betere vooruitzichten zijn er voorlopig wel voor Soren Hawkes van A Foreign Field WW1 Ypres Battlefield Tours “Deze week was het rustig voor mij, maar augustus belooft behoorlijk druk te worden”, zegt Soren. “De Australiërs blijven wel weg. Het zijn voornamelijk Amerikanen, Canadezen en Engelsen.”

Soren heeft de problemen in Dover aan den lijve ondervonden. “Ik zat zaterdag 11 uur vast in het verkeer. En dat om slechts zes kilometer af te leggen. Ik moest terug zijn in Ieper voor een tour op zondag en kwam pas zaterdag om 23 uur aan. Mijn tour de volgende ochtend was met een groep Engelsen en zij hadden hetzelfde meegemaakt op vrijdag. Maandag had ik ook een tour, maar die was geannuleerd. Nu vraag ik me toch af of die annulering er niet gekomen is door de problemen in Dover. Gelukkig zal het mijn gasten uit Canada niet verhinderen, want zij komen wellicht met de Eurostar recht van Londen naar Rijsel. Het is pas een probleem wanneer ze met de auto willen komen. Vroeger was dat gemakkelijk en goedkoop, but that’s ruined now”, aldus Soren.

Duurder

“Wij waren vroeger een gemakkelijke reisbestemming”, zegt ook Simon Louagie. “En goedkoop. Ondertussen kost het voor een Brit bijna twee keer zoveel om hier iets te komen eten, zelfs een simpele snack, dan in Groot-Brittannië zelf. De restaurants zijn hier enorm duur geworden, in vergelijking met hun thuisland. We zijn dus niet meer goedkoop en niet meer gemakkelijk te bereiken. Het zijn vooral de vaste klanten die hier zijn, maar nieuw volk moeten we op dit moment echt niet verwachten. Bovendien geldt voor de Britten hetzelfde als voor de Belgen. Voor het eerst in twee jaar worden ze deze zomer losgelaten om naar het buitenland te reizen. Ik denk dat Spanje wel goed boert.”

Piekperiode

Tegen dinsdag waren de problemen in Dover alweer opgelost, want de Engelse echtgenoot van Natasja Felliers van Hotel Arianne in Ieper kon er weer vlot door. “We hebben ook geen klachten of annuleringen gehad daardoor”, vertelt Natasja. “In het weekend was het hectisch, maar ik denk ook dat dat komt doordat het de eerste zomer is sinds de Brexit dat er weer gereisd mag worden zoals normaal. Dat de vakantie begonnen is en het nu een piekperiode is, zal daar ook wel mee te maken hebben. Daardoor is het wellicht nog wat zoeken om hun draai te vinden. Ik hoop dat het een kinderziekte was. Ik heb de indruk dat de Britten het op de Fransen steken en de Fransen steken het op de Britten.”

De bezetting van het hotel is op een normaal niveau voor de tijd van het jaar. “In deze periode zijn we wel weersafhankelijk. Mensen die vakantie hebben en op het laatste moment beslissen om naar België te komen, omdat het mooi weer is. Maar we hebben ook wel een nieuw publiek aangetrokken van Belgen die naar de Westhoek komen voor een fiets- of wandelvakantie. Dat is wel een groot verschil en dat komt erbij. Voorlopig mogen we nog niet klagen.”

Ook Talbot House richt deze zomer meer zijn pijlen op de Belgen als doelpubliek, onder andere met concerten en verhalentochten. “Daarmee lok je geen Britten. Er zitten daar ook Britten tussen, maar slechts vijf of tien procent die toevallig in de buurt zin. Het is al het derde jaar op rij dat we ons op zoveel mogelijk doelgroepen willen richten, ook met het museum, het gastenverblijf, ontbijten, picknicken… We moeten mensen met zoveel mogelijk interesses aanspreken, want we hebben het echt wel nodig om te overleven. Het is vooral zeer moeilijk om vooruit te kijken. Dat vind ik zeer moeilijk.”