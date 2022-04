Blankenberge krijgt dan toch bewandelbare strekdam

Burgemeester Björn Prasse (Open VLD) bevestigt dat er een principeakkoord is over de bewandelbaarheid van de nieuw te bouwen strekdam in Blankenberge. Dat het project intussen een tweetal jaar vertraging opliep, is volgens Prasse echter een voorbarige conclusie.

“Het is altijd de bedoeling geweest om in 2022 van start te gaan, en dat is nog niet uitgesloten. Er moet nu natuurlijk wel op zoek gegaan worden naar extra budgetten om die bewandelbaarheid te kunnen realiseren, maar dan nog zie ik de werken in het slechtste geval hooguit één jaar vertraging oplopen”, zegt hij.

Geen hellende dam

Oppositiepartijen N-VA en CD&V zijn alvast blij dat er eindelijk positief nieuws is. “Er is nu geen tijd te verliezen. Normaal gezien zou er nog voor de zomer gestart geweest zijn met de bouw van de nieuwe strekdam”, klinkt het uit die hoek. Beide partijen gaan er ook prat op dat de strekdam géén hellende dam wordt die in zee verdwijnt. “Dat scenario hadden we verworpen na inspraak van de jachtclubs.”

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust organiseerde in 2019 een infomoment over de strekdam. Vooral het feit dat deze niet toegankelijk zou zijn voor het publiek, beroerde toen de gemoederen. “Een bewandelbare strekdam zou een mooi sluitstuk zijn van de vernieuwde havenwandeling. De meerkosten zouden zich in tien jaar hebben terugverdiend”, zei Prasse toen vanuit de oppositie.

“N-VA en CD&V zijn zelf trouwens wél eerst met het slechtst denkbare scenario akkoord gegaan: een niet-toegankelijke, afhellende dam die in zee verdwijnt”, zegt hij nu. “Aangezien dat laatste levensgevaarlijk zou zijn geweest, hebben wij toen vanuit de oppositiebanken meteen zwaar tegengas gegeven”, voegt burgemeester Prasse toe.

Belangrijke toeristische locatie

Dat de strekdam wél toegankelijk moest worden, stond volgens Prasse ook altijd buiten kijf voor Open VLD. “Dat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken aanvankelijk andere prioriteiten vooropstelde, is ergens te begrijpen. Maar het toeristisch oogpunt is voor Vlaanderen óók belangrijk. Op zo’n belangrijke toeristische locatie een nieuwe strekdam aanleggen en deze dan afsluiten voor het publiek, dat zou nul meerwaarde hebben voor de publieke ruimte en dus ook op Vlaams niveau een verlies zijn. Maar daar zagen N-VA en CD&V aanvankelijk dus geen graten in”, klinkt het.

Dat de Vlaamse overheid bereid is 10 miljoen euro extra te investeren, wil Prasse voorlopig niet bevestigen. Ook Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil daar voorlopig niets over kwijt. “Het belangrijkste is nu dat we erin geslaagd zijn om een veilige én toegankelijke strekdam te bekomen”, aldus nog Björn Prasse.

