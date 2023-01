Blankenberge blikt terug op geslaagde kerstvakantie

Blankenberge blikt terug op een geslaagde kerstvakantie. Vooral de week na kerst was een voltreffer. Een trend die ook elders aan de kust werd opgetekend.

“Traditioneel was het eerste weekend van de kerstvakantie vrij rustig, bezoekers vierden die dagen voornamelijk thuis in familiale kring”, zegt schepen van Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD). Het Infopunt Toerisme telde de voorbije vakantieperiode uiteindelijk de helft meer bezoekers dan andere jaren. “Heel wat verblijfs- en dagjestoeristen zorgden voor een aangename sfeer in de winkelstraten, en ook cruisetoeristen vonden vlot hun weg terug naar onze badstad. Dat was in de vorige winterperiode wel anders”, aldus De Klerck.

Winterpret was opnieuw een voltreffer, maar ook de Funzibar scoorde opvallend goed. “Zo’n vijfhonderd gezinnen met kinderen namen deel aan onze kerstzoektocht, en ook het Belle Epoque Centrum kreeg heel wat gezinnetjes over de vloer. De gratis expo rond Frans Masereel in De Meridiaan, die overigens verlengd werd tot 26 februari, kon dan weer de cultuurliefhebbers bekoren.

Ook attracties als Huisje Van Majutte en Sea Life beleefden een uitstekende kerstvakantie. In Sea Life werden zo’n vier- à vijfduizend bezoekers per week geteld”, klinkt het.

Vierseizoenenbestemming

De dinnershows in Het Witte Paard trokken heel wat volk en ook bij de Pier is men tevreden van de kerstvakantie. “Wind en regen weerhielden de mensen er niet van tot aan het kopgebouw te wandelen en de werkzaamheden aan de nieuwe wandelweg te bezichtigen.

Overigens opmerkelijk: weekends en weekdagen waren even druk. De logies kenden een bezetting van gemiddeld zestig à zeventig procent. Door het wisselvallige weer vielen er hier en daar wel wat annulaties, maar de nacht van oud op nieuw was bijna alles volzet. Blankenberge blijft duidelijk een vierseizoenenbestemming”, besluit De Klerck.