Blankenberge blikt terug op fantastisch seizoen: “Zomer 2022 mag in het lijstje van beste ooit”

De zomer van 2022 was volgens schepen voor Toerisme Patrick De Klerck (Open VLD) een absolute topper voor Blankenberge.

“Aanhoudend mooi weer en een ruim aanbod aan evenementen zorgden voor een aangename vakantiesfeer in onze badstad. De hotelsector noteerde een bezetting van gemiddeld 75 tot 80 procent met pieken van 95 procent en meer tijdens (hete) topweekends. Uitschieters waren de nacht van 18 op 19 juli en het verlengde weekend van 15 augustus. Toen was zo goed als alles volzet”, klinkt het.

Ook de verhuurkantoren blikken tevreden terug. “Tel hierbij een optimistische kampeersector en 2022 mag meteen in het lijstje van beste zomers ooit”, aldus de schepen. “Ook de dagtoeristen zorgden mee voor een uitstekend seizoen. Het dagtoerisme zit opnieuw op pre-coronaniveau, tot grote tevredenheid van de horeca en attracties.”

Ook schepen van Evenementen Mitch De Geest (Open VLD) blikt tevreden terug. “Langlopende evenementen als #LikeMe @Sea en De Mol aan Zee lokten veel enthousiaste fans uit alle hoeken van het land, MNM was de hele zomer aanwezig op de Zeedijk met live radio en ook dat werd gesmaakt. Van 8 tot 20 augustus kwam daar nog Radio 2 bij met rechtstreekse uitzendingen aan de jachthaven. Evenementen zoals Lotto’s Muziekshow, Belgian Beers, Vlaanderen Zingt, de Paravangfeesten, Apéro Time, Familiedag, Zomerhit of het vuurwerk werden massaal bijgewoond door toeschouwers uit binnen- en buitenland. Er viel afgelopen zomer kortom elke dag wel iets te beleven in Blankenberge, en er was ook heel veel ambiance: optredens van bekende artiesten, meet & greets,… Blankenberge bruiste en was prominent aanwezig in de nationale media. Kers op de taart was het bloemencorso: zo’n 85.000 mensen genoten vorige week zondag onder een stralende zon van een indrukwekkende stoet als traditionele afsluiter van de zomervakantie.”

De kustbezoeker apprecieerde volgens het stadsbestuur duidelijk de troeven van de badstad. “Waarom deze voor Blankenberge kiest? Ik vermoed voor de veelzijdigheid: zowel de actieve toerist als de rustzoeker komt bij ons aan zijn trekken”, besluit schepen De Klerck.