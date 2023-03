Bijna 83% van logies in Bredene in orde bij controles door Toerisme Vlaanderen

Tijdens steekproeven van Toerisme Vlaanderen bleken vorig jaar 91 van de 110 logies in Bredene die via een online verhuurplatform worden aangeboden, wettelijk in orde. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) opvroeg bij Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). “Dat zijn bijzonder knappe cijfers. Na de controles hebben 13 uitbaters zich bovendien onmiddellijk in regel gesteld”, stellen volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser en gemeenteraadslid Vicky Dereere van N-VA Bredene.

Sinds 1 april 2017 schrijft het nieuwe logiesdecreet voor dat wie toeristen laat overnachten tegen betaling, zijn accommodatie verplicht moet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen en moet voldoen aan verschillende basisvereisten. “Dat gaat onder meer over brandveiligheid, verplichte verzekeringen en standaarden voor hygiëne en comfort. Het nieuwe decreet geldt uiteraard voor professionele uitbaters zoals hotels en campings. Maar ook als je als bijverdienste iemand te slapen legt via een internetplatform zoals Airbnb of je vakantiewoning via een verhuurkantoor verhuurt, gelden deze regels”, verduidelijkt Cathy Coudyser.

Coaching van illegale logies

Toerisme Vlaanderen stuurt geregeld controleurs op pad die steekproeven nemen. “Zo werden er vorig jaar in Bredene 110 logies die via online verhuurplatformen aangeboden worden gecontroleerd. Daarvan bleken er maar liefst 86 gekend bij Toerisme Vlaanderen en dus wettelijk in orde. Vijf logies bleken niet meer in uitbating en zijn intussen offline gehaald. De controle leverde finaal 19 illegale logies op. Deze controles bewijzen wel degelijk hun nut. Toerisme Vlaanderen zorgt bovendien voor de coaching van illegale logies. Het gevolg is dat 13 uitbaters zich intussen in regel hebben gesteld door hun logies na controle alsnog aan te melden. Zes logiesuitbaters besloten om hun logies (tijdelijk) stop te zetten”, vertelt parlementslid Cathy Coudyser.

Online registreren

Vicky Dereere, gemeenteraadslid van N-VA Bredene doet een oproep aan alle toekomstige logies in Bredene om zich aan te melden bij Toerisme Vlaanderen. “Uitbaters die dat niet doen, lopen sinds dit jaar trouwens het risico op een administratieve geldboete van 250 tot 25.000 euro. In het slechtste geval dreigt finaal zelfs een bevel tot stopzetting aan niet aangemelde toeristische uitbatingen. Aanmelden kan bovendien bijzonder eenvoudig door zich online te registreren op het uitbatersportaal van Toerisme Vlaanderen”, besluit Dereere.