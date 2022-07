Bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne start zomer met vernieuwde parking en onthaal

Het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne heeft binnen de geplande 100 werkdagen een nieuwe parking met 20 extra parkeerplaatsen laten aanleggen door aannemer Seru Veurne. Tegelijk werd ook de onthaalzone aangepakt. Met daarbij een gevarieerd en boeiend zomerprogramma is het bezoekerscentrum helemaal klaar om het stijgende aantal bezoekers te verwelkomen.

Sinds Centrumleider Emanuel Demey en Guido Decorte, voormalig gedeputeerde en touwtrekker van het vernieuwingsproject in 2018 de deuren openden van het grondig gerenoveerde bezoekerscentrum is met de vernieuwing en efficiëntere indeling van de parking een volgende fase afgewerkt.

kiss-and-ridezone

De parkeercapaciteit is opgetrokken van 45 naar 65 plaatsen. Er kunnen ook drie dienstvoertuigen parkeren en er komen nog elektrische laadpunten. Nieuw is ook de kiss-and-ridezone voor bussen aan de voorzijde van het bezoekerscentrum en een extra fietspad tot aan de poort waar een ruime fietsstalling is geïnstalleerd. Bijkomende verlichting voor de parking en het nieuw aangelegde pad zorgen voor extra veiligheid.

De groenaanleg op de parking werd aangepakt met bomen en struweel en de onthaalzone werd natuurlijker aangelegd met minder verharding. Zo krijgen bezoekers meer het gevoel dat ze in een natuurlijke duinomgeving zijn. Tegelijk is dit het startpunt van de toekomstige vernieuwing van het educatieve parcours.

Harmonie

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe benadrukt: “We hebben geprobeerd om zowel de toegangszone als de parking maximaal in harmonie te brengen met de omgeving. De provincie West-Vlaanderen investeerde in de heraanleg van parking en omgeving zo’n 700.000 euro en kon ook gebruikmaken van een subsidie van 85.000 euro uit het Europees Interregprogramma Vedette. “

“We zijn alvast tevreden met het bezoekersaantal tijdens de eerste helft van 2022: dat waren er net geen 50.000 en er kwamen bijna 1000 scholen over de vloer. Ook voor het najaar lopen de boekingen vlot binnen! Een volgende stap is het herinrichten van de Duinentuin, met focus op 7 biotopen aan het strand, waarbij het verhaal van de duinen in de kijker zal staan. Het bezoekerscentrum is klaar voor het volgende decennium en zal zo bijdragen om het ecologische besef aan te scherpen!”

Burgemeester Bram Degrieck besluit: “Hiermee is het sluitstuk gerealiseerd van een grote renovatieronde, maar we vormen ook nog ideeën voor ons mooie bos rond PB Duinpanne.”

Op www.duinpanne.be is alle info te vinden over het zomerprogramma. Vaste waarden blijven de expo Sea Exchange, snuisteren in het aquarium, zoektochten voor kinderen, de nieuwe vakantiezoektocht… Een nieuwe uitdaging is de Nerdlandsafari, waarbij bv en wetenschapsfreak Lieven Scheire en insectenexpert Peter Berx op expeditie trekken met de bezoekers. Er zijn de workshops Freaky Natuur, Duinpanne Next Level, de wekelijkse Createliers. de Kustsafari’s en met Expeditie Natuur wil de gemeente toeristen inspireren om de mooie natuurgebieden te verkennen.

Burgemeester Bram Degrieck en gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe gaven het startschot voor het zomerseizoen met een ludieke valiezenkoers waarbij ze om ter snelst een T-shirt, een hoed, een strandstoel en een strandlaken moesten meenemen.