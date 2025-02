Bezoekers van Google Maps bekronen twee Brugse ondernemingen: Beertasting Bruges en Waffles’n Beer

Google Maps viert zijn twintigste verjaardag en heeft daarom de best beoordeelde hotspots van België in kaart gebracht. Gebruikers lieten al duizenden reviews achter over hun favoriete plekken. In de Top 10 van best beoordeelde bezoekersattracties staan twee opmerkelijke Brugse ondernemingen: Beertasting Bruges en Waffles’n Beer.

Beertasting Bruges prijkt in de Top 3, Waffles’n Beer staat op plaatsen 5, 7 en 9 met zijn vestigingen in Brussel, Brugge en Gent. Achter Beertasting Bruges, met adres in de Langestraat, gaat de Brugse Ide Lavigna schuil. “Ik doe het al een achttal jaren, sedert twee jaar in hoofdberoep”, zegt deze stadsgids.

“Waarom dit zo succesvol is? Ik doe het graag, ongetwijfeld straalt mijn enthousiasme over op de klanten. 95 procent zijn toeristen, in hoofdzaak Amerikanen, Britten en Nederlanders. Zo’n Beertasting geeft de mensen die alleen of als koppel reizen de kans om te ‘socialisen’ met andere reizigers.”

“Ik laat hen zes Belgische bieren proeven in jeugdhotel Bauhaus of eethuis Mojo. Daarbij geef ik wat uitleg over hoe bier gebrouwen wordt. 5 procent van mijn klanten zijn Bruggelingen die in groep een proeverij willen beleven”, aldus Ide Lavigna.

Twee Brugse broers

Waffles’n Beer is een initiatief van de Brugse broers Hans en Stijn Bosschem. Zij hebben vier locaties waar ze workshops in het bierproeven en het bakken van wafels organiseren. In de Hoogstraat en het Sint-Gilliskerkhof in Brugge, in Onderbergen in Gent en in het Oud Korenhuis in Brussel.

Enkele deelnemers genieten van een workshop: Brugs bier en wafels zijn perfect te combineren… © Waffles'n Beer

De twee Brugse broers zijn tevens zaakvoerders van Romy&Travis, dat instaat voor het verhuren van accommodaties voro toeristen in Brugge en Gent. Recent hebben ze ook Hotel De Pauw in het Sint-Gilliskerkhof overgenomen.

Bizarre combinatie?

Wafels in combinatie met bier? Op het eerste zicht lijkt zoet niet zo te matchen met bitter en zuur. Fran Haentjens, general manager van Waffles’n Beer en rechterhand van de twee zaakvoerders, legt uit: “We hebben heel goed nagedacht over het concept. We starten de workshops met het proeven van diverse biertjes: de deelnemers proeven onder andere een Kriek Boon, een Bush pêche mel en in Brugge natuurlijk een Brugse Zot.”

“Daarnaast hebben we samen met de Brugse biersommelier Sofie Vanrafelghem ons eigen biertje gebrouwen: Bak’d Blonde is een triple met 7,5 procent alcohol. Een heel verfrissend biertje, met een lichte toets van abrikozen, dat perfect past bij wafels. De deelnemers leren stap voor stap wafels bakken en van toppings voorzien. In het wafelbeslag verwerken de deelnemers hun favoriete bier. “Uiteraard geldt nadien het ‘all you can eat & drink’ principe.”

Team building

“We krijgen vooral toeristen uit alle hoeken van de wereld over de vloer, maar ook geregeld Belgen die een leuke activiteit zoeken. Zowel koppels, vrienden, gezinnen als families. Sinds kort organiseren we ook team buildings en private evenementen voor Belgische bedrijven, sportclubs, verenigingen. Zelfs bachelor(ette)- of verjaardagsfeestjes!”

“Waarom ons concept zo geapprecieerd wordt? We besparen niet op kwaliteit en bieden echt een authentieke ervaring. Toeristen houden van Belgisch bier en Brusselse wafels en we bieden de combinatie aan! Bovendien vertellen we tijdens onze workshops ook mooie en leuke verhalen over de geschiedenis van België en onze prachtige steden. We bieden nu trouwens ook al workshops Chocolates ‘n Beer aan”, aldus Fran Haentjens.

Info:www.beertastingbruges.be en www.wafflesnbeer.be