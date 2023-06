B&B van Luc en Martine behoort volgens Tripadvisor tot beste 1 procent ter wereld

Tien jaar geleden ruilden zelfstandig bankdirecteur Luc Dewart en zijn echtgenote Martine Vanden Steene hun job in voor de uitbating van een chambre d’Hôtes. En met succes, want nu heeft Tripadvisor hen beloond met hun Best of the Best Award, een erkenning die hen bij de top in de wereld plaatst. “We moesten toch even gaan zitten.”

Als carrièreswitch kon het destijds tellen. Luc Dewart en Martine Vanden Steene kozen tien jaar geleden voor een wel heel opvallende wending in hun leven. Ze zegden hun in de Nieuwpoortse regio bekend en gewaardeerd zelfstandig bankkantoor op om in het zuiden van Frankrijk, in Belvèze, een dorpje van amper 200 inwoners in zuidwest-Frankrijk, te starten met La Mouline. Toen nog een grote stap in het onbekende, maar vandaag uitgegroeid tot een van de populairste B&B’s in Frankrijk.

Meer dan een duimpje

En daar komt nu nog een erkenning die kan tellen bovenop. “Elk jaar kent Tripadvisor hun gerenommeerde Travellers’ Choice Best of the Best -Awards toe”, vertelt Luc. “Die gaat naar hotels die over een periode van twaalf maanden een heel groot aantal lovende beoordelingen hebben ontvangen.”

“Dat moet wel veel meer zijn dan top of een duimpje, maar bestaan uit een gemotiveerde en uitgebreide recensie. En vooral: als je die wint, dan behoor je bij Tripadvisor tot de beste één procent van hotels wereldwijd. Toen we dat bericht in de bus kregen, hebben we ons toch eventjes moeten neerzetten”, zegt Luc.

Paradijs gevonden

La Mouline bestaat tien jaar en die verjaardag zal het koppel dus niet vlug vergeten. “Tot de top van de Franse B&B’s behoren en nu dit: het kan echt niet meer stuk”, klinkt het enthousiast bij Luc en Martine. “Dat wij heel graag mensen zien, heeft er veel mee te maken.”

© gf

“Destijds was dat bij de bank ook al zo, maar nu ontvangen we mensen die met vakantie zijn en die willen we zo goed mogelijk verwennen. Wij hebben hier het paradijs gevonden: een prachtig gelegen boerderij op een domein van 9 hectare in een ronduit prachtige streek. En dat hebben we gecombineerd met onze passie voor fijn eten en het goede leven”, besluiten Luc en Martine.